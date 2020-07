Tempo de leitura: 2 minutos

Presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e ex presidente da Confederação Brasileira de Rugby, @sami.arap conversou conosco sobre o que é o Conselho de Ética e sua relação com o Conselho de Atletas. Debatemos ainda a realização dos Jogos Olímpicos em 2021 e o campo olímpico da UFRJ construído em 2016.

