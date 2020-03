As equipes que permaneceram no Paulista D para 2020 passam por imbróglio por conta da temporada enxuta e lança manifesto direcionados à toda comunidade para poder gerar um novo campeonato paulista com mais times e que todos possam disputar a temporada com mais jogos. Segue em abaixo:

“Este documento é endereçado à Federação Paulista de Rugby (FPR), às equipes que disputam a série C do Campeonato Paulista, e à comunidade do rugby em geral

Existe um impasse em relação ao Campeonato Paulista da série D este ano.

Devido ao seu regulamento proposto ao longo dos anos, a Federação que dirige e gerencia os torneios da modalidade, em busca de ascensão nas divisões, estabelece critérios para a participação.

Perfeito e todos de acordo.

Porém, dado o cenário sempre em transformação pela dificuldade da manutenção dos times, ano a ano, são ajustados e definidos os formatos e regulamentos.

Já houveram nos últimos anos e neste ano, equipes que ascenderam, outras sendo rebaixadas por vontade própria ou deméritos, critérios não pré-estabelecidos, dentre outras alterações.

Este ano, da mesma forma, foi proposta uma alteração no que era previsto, pois apenas 4 equipes compõe os critérios estabelecidos para a disputa.

Na série C, não diferente, houveram desistências. Restaram 10 equipes para o torneio.

Sendo assim, foi proposta uma unificação das divisões C e D, em um torneio com 14 equipes.

Tal formato, sugerido pela própria FPR, não foi aceito por algumas equipes da atual série C (não divulgado), e acatado pela gestora da competição.

Seguindo a premissa do nosso esporte de PENSAMENTO COLETIVO, pedimos a revisão e apoio das equipes da série C, para que estas 4 equipes não tenham uma temporada penosa, e façamos juntos um torneio com abrangência e riqueza para todos.

Ressaltando que, são equipes imbuídas no desenvolvimento e trabalho de base.

Existe ainda no formato proposto, a vantagem da regionalização, assunto amplamente debatido nos últimos tempos.

Uma necessidade, que além da contenção de custos, alimenta o fomento do intercâmbio em outras categorias, dada a dificuldade de viagens entre equipes de crianças e jovens adolescentes.

Com nossos cumprimentos, aguardamos uma manifestação favorável.

Saudações rugbistas. “