Após o título mundial de 2019, a seleção da África do Sul mudou sua organização. Treinador campeão da Copa do Mundo de do Rugby Championship, Rassie Erasmus foi promovido a diretor de rugby da federação, assumindo um papel gerencial nas seleções sul-africanas.

Enquanto isso, seu assistente na Copa do Mundo, Jacques Nienaber, foi nomeado com o novo treinador principal dos Springboks. Nienaber, de 47 anos, foi treinador de defesa dos Stormers de 2008 a 2014 (sendo vice campeão do Super Rugby em 2010) e do Munster, da Irlanda, em 2016 e 2017, assumindo o posto de assistente de Erasmus em 2018 nos Boks.