Foi o único jogo na Europa nesta semana. Em Gales, a seleção da casa recebeu nesta sexta-feira a Escócia pelo U20s Six Nations e foi simplesmente atropelado: 52 x 17. Foram 7 tries para os escoceses, com direito a hat-trick (3 tries) do abertura Nathan Chamberlain (olho nele!).

A partida encerrou a campanha das duas equipes na competição. Gales está arriscado ainda de ficar com a colher de pau, caso a Itália vença algum dos seus jogos adiados, ao passo que a Escócia voltou a sorrir. Os escoceses foram rebaixados no ano passo no Mundial M20 e terão que jogar neste ano a segunda divisão mundial (o World Rugby U20s Trophy).

Seleção Jogos Pontos Irlanda 3 15 Escócia 5 13 França 4 12 Inglaterra 4 11 Gales 5 8 Itália 3 6

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;