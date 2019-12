ARTIGO COM VÍDEOS – A Cidade do Cabo, na África do Sul, é palco neste fim de semana da 2ª etapa da temporada 2019-20 do Circuito Mundial de Sevens Masculino, com transmissões ao vivo pelo Watch ESPN.



No primeiro dia de jogos, o grande destaque foi para a vitória maiúscula dos malabaristas de Fiji sobre os Estados Unidos pelo grupo da morte da competição. Os fijianos se impuseram desde o início e venceram por 28 x 14, com Tuimaba marcando 2 dos 4 tries fijianos. O grupo ainda contra com a seleção da casa, a África do Sul, que triunfou sobre o convidado Japão por 49 x 00 implacáveis.

Nobody does it better. Nobody. Fiji are the offload kings 👑#CapeTown7s pic.twitter.com/BjlejdohLX — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 13, 2019



O outro placar notável foi a vitória emocionante da Escócia sobre a rival Inglaterra por 26 x 24, com Sofolarin marcando o try da virada na última bola. Destaque ainda para a vitória também na última bola da Irlanda sobre a Austrália, 26 x 21, com Kennedy marcando o try decisivo.

“You dream about moments like this…”@Scotlandteam score brilliant team to try to beat England in the final moments of the game.#ImpactMoment #DHLRugby pic.twitter.com/FrTNqDLYqg — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 13, 2019

That’s what you call clutch. Terry Kennedy hits the turbos and scores a final play winner for @IrishRugby against Australia at the #CapeTown7s#ImpactMoment #DHLRugby pic.twitter.com/1ywIDzJWVb — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) December 13, 2019

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Masculina – na Cidade do Cabo, África do Sul

Masculino

Grupo A: África do Sul, Estados Unidos, Fiji e Japão

Grupo B: Nova Zelândia, Argentina, Canadá e Gales

Grupo C: Inglaterra, França, Espanha e Escócia

Grupo D: Samoa, Austrália, Irlanda e Quênia

*Horários de Brasilia

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

11h37 – Austrália 21 x 26 Irlanda

11h59 – Samoa 19 x 24 Quênia

12h21 – França 40 x 07 Espanha

12h43 – Inglaterra 24 x 26 Escócia

13h35 – Argentina 33 x 21 Canadá

14h05 – Nova Zelândia 43 x 07 Gales

14h35 – Estados Unidos 14 x 28 Fiji

15h03 – África do Sul 49 x 00 Japão

Sábado, dia 14 de dezembro

05h57 – Austrália x Quênia

06h19 – Samoa x Irlanda

07h01 – França x Escócia

07h23 – Inglaterra x Espanha

07h45 – Argentina x Gales

08h07 – Nova Zelândia x Canadá

08h29 – Estados Unidos x Japão

08h51 – África do Sul x Fiji

11h47 – Irlanda x Quênia

12h09 – Samoa x Austrália

12h51 – Espanha x Escócia

13h13 – Inglaterra x França

13h35 – Canadá x Gales

14h05 – Nova Zelândia x Argentina

14h35 – Fiji x Japão

15h03 – África do Sul x Estados Unidos

Domingo, dia 15 de dezembro

06h18 – Quartas de final

06h40 – Quartas de final

07h02 – Quartas de final

07h24 – Quartas de final

09h39 – Semifinal

10h01 – Semifinal

10h48 – Decisão de 15º lugar

11h10 – Decisão de 13º lugar

11h32 – Decisão de 11º lugar

11h54 – Decisão de 9º lugar

12h59 – Decisão de 3º lugar

13h56 – FINAL