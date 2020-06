A FRB (Federação de Rugby da Bahia) estimulada pelas Oficinas e Workshops promovidas pela CBRu, vem realizando semanalmente reuniões online com Árbitros e Treinadores através das Escolas Técnicas da FRB: Bahiaref (Escola de Árbitros da Bahia) e Treinabahia (Escola de Treinadores da Bahia).

As reuniões ocorrem via aplicativos ZOOM e Google MEET uma vez por semana e são organizadas através dos grupos de Whatsapp que a Federação criou especificamente. De acordo com o presidente da FRB, Diego Hamilton Reis, “quando começaram as restrições devido a pandemia, aceleramos alguns projetos (como a criação do novo site) e otimizados outros. Fazer as Escolas Técnicas funcionarem é um grande desafio devido à complexidade e riqueza do rugby baiano, mas estamos utilizando a tecnologia a nosso favor e tivemos um grande número de inscritos tanto para a Arbitragem quanto para Coaching.”

Seguem informações e os números até agora:

BAHIAREF:

– Responsável da Escola: Bernardo Ordones, Árbitro Nível II World Rugby;

– 38 inscritos para a carreira de Árbitro Iniciante (Auxiliar, In-goal e 4º Árbitro);

– 1 novo Supervisor: Gabriel Couto, Árbitro Nível II World Rugby;

– 3 reuniões até agora (02/06, 09/06 e 16/06);

– 2 grupos de Whatsapp: 1 grupo para Árbitros em iniciação e reciclagem e 1 grupo para os Árbitros Nível II World Rugby e Árbitros Nível I com aspirações a Nível II;

– 2 árbitros participando do Painel de Árbitros Nacionais da CBRu: Bernardo Ordones e Gabriel Couto (ambos Nível II).

TREINABAHIA:

– Responsável da Escola: Alejandro Elias, formado no tradicional Lomas Athletic Club de Buenos Aires (URBA – ARG) e Coach Nível I World Rugby;

– 42 inscritos para a carreira de Treinador Iniciante (Auxiliar, Treinador de Skills, Treinador de Forwards, etc);

– 4 reuniões até agora (21/05, 28/05, 04/06 e 17/06);

– 2 grupos de Whatsapp: 1 grupo para Treinadores em iniciação e reciclagem e 1 grupo para os Treinadores das equipes adultas que já disputam campeonatos de XV há pelo menos 2 anos;

Um outro passo que a Bahia está dando é no upgrade da área de Desenvolvimento (Rugby Escolar, Divulgação, Rugby Mirim, Infantil, etc.), objetivando torna-la mais dinâmica e alinhada às tecnologias atuais. “Junto com o responsável da área de Desenvolvimento, o Profº Adenilcio Rodrigues, estamos refazendo o plano estratégico da área Desenvolvimento, atualizando alguns procedimentos internos e estabelecendo novas parcerias. Em breve faremos uma divulgação oficial e mais ampla sobre a Desenvolvebahia (Escola de Desenvolvimento da Bahia).”

Caso queira fazer parte de algumas das Escolas mencionadas, entre em contato com seu clube ou diretamente no site da FRB: https://frbrugby.wixsite.com/bahia

Texto: Bahia Rugby