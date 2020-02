ARTIGO COM VÍDEOS – Começou o Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”, isto é, o principal campeonato europeu abaixo do Six Nations. Na primeira rodada, Espanha, Geórgia e Portugal festejaram.

No jogo de abertura, a Espanha foi à Rússia em jogo crucial para saber quem poderá desafiar a favorita Geórgia pelo título. Os espanhóis mostraram evolução, com muitos atletas radicados na França, e triunfaram por impressionantes 31 x 12, em jogo dominado pelos Leones. Linklater e Quercy marcaram os tries decisivos no fim.

Já a Geórgia fez sua parte e se impôs em casa sobre a arquirrival Romênia por maiúsculos 41 x 13. O veterano Kacharava foi destaque com 2 tries para os Lelos georgianos.

Por sua vez, Portugal, recém promovido, conseguiu uma preciosa vitória em duelo direto entre os dois maiores candidatos a rebaixamento. Vitória dos Lobos sobre a Bélgica por 23 x 17, com Danny Antunes chutando os dois penais da vitória nos instantes finais no Estádio Universitário de Lisboa.

No próximo sábado, dia 8, Portugal receberá a Romênia, ao passo que a Bélgica receberá a Rússia. Já a Geórgia visitará a Espanha em jogo com cheiro de decisão no domingo, dia 9.

12 31

Rússia 12 x 31 Espanha, em Sochi

Árbitro: Andrea Piardi (Itália)

41 13

Geórgia 41 x 13 Romênia, em Tbilisi

Árbitro: Tom Foley (Inglaterra)

23 17

Portugal 23 x 17 Bélgica, em Lisboa

Árbitro: Sam Grove-White (Escócia)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 5 Espanha 1 5 Portugal 1 4 Bélgica 1 1 Rússia 1 0 Romênia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;