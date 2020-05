A temporada 2019-20 do rugby espanhol não será mesmo continuada por conta da pandemia. A Federação Espanhola de Rugby (FER) optou por encerrar suas competições e decidiu declarar quem é o campeão, quem está rebaixado e quem está promovido.

O VRAC, de Valladolid, foi declarado campeão pelo 4º ano seguido, conquistando o 10º título em sua história – feito que torna o VRAC o maior campeão da história da División de Honor espanhola.

A temporada contou com 17 das 22 rodadas da temporada regular sendo realizadas antes da interrupção por conta do COVID-19. No momento da pausa, o VRAC tinha apenas 2 pontos a mais que seu arquirrival El Salvador. Nos últimos 9 anos, o VRAC foi 8 vezes campeão, contra 1 título do El Salvador.

A FER decidiu ainda pelo rebaixamento do lanterna Hernani, que estava 15 pontos abaixo do vice lanterna Santander. O Hernani dará lugar a seu vizinho basco Getxo, que foi declarado campeão da segunda divisão. O Getxo somava o mesmo número de pontos do Jaén, mas teve saldo melhor.

Na liga feminina, a Liga Iberdola, o título foi dado ao Helvetia Sevilla, melhor time da fase de pontos corridos. Entre as mulheres, a liga foi interrompida após o término da temporada regular, com a interrupção ocorrendo às vésperas do mata-mata – o que tornou a decisão menos problemática. Foi o primeiro título da história do clube de Sevilha.