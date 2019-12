ARTIGO COM VÍDEO – Este sábado foi especial no rugby da Península Ibérica com o jogo anual da Taça Ibérica masculina, o confronto entre o campeão espanhol e o campeão português. Neste ano, Lisboa foi a sede do duelo com a Agronomia recebendo o VRAC, de Valladolid, campeão do dois anos anteriores.

Mais uma vez, o clube espanhol falou mais alto e venceu por 28 x 27, faturando o quarto título e sua história (apenas 1 a menos que seu arquirrival El Salvador, também de Valladolid). O jogo foi emocionante, com o placar parelho do início ao fim. Quando a Agronomia marcou o 27 x 25 no fim o título se aproximou dos lisboetas, mas já com o tempo esgotado o VRAC conquistou o penal da vitória.

27 28

Agronomia 27 x 28 VRAC, em Lisboa



Untitled from Review Sports on Vimeo.

Lista de campeões

5 títulos – El Salvador (Espanha)

4 títulos – Benfica (Portugal), Direito (Portugal), Santboiana (Espanha) e VRAC (Espanha)

3 títulos – Cascais (Portugal), CDUL (Portugal) e CRC Madrid (Espanha);

2 títulos – Arquitectura (Espanha) e Cisneros (Espanha);

1 título – Académica de Coimbra (Portugal), Agronomia (Portugal), Atletico San Sebastián (Espanha), FC Barcelona (Espanha), CEU Barcelona (Espanha) e Ciencias Sevilla (Espanha);

Por país

24 títulos – Espanha

16 títulos – Portugal