ARTIGO COM VÍDEO – A Major League Rugby norte-americana chegou à sua terceira rodada nesse fim de semana e com feito importante para o rugby canadense: a primeira vitória do novato Toronto Arrows.

Depois da derrota doída da seleção do Canadá para o Brasil, o rugby canadense teve algo positivo para se contentar, com os Arrows vencendo no Texas o lanterna Austin Elite por 23 x 19, com tries de Avery Oitomen, Kolby Francis e Dan Moor, enquanto o chileno Marcelo Torrealba marcou o try solitário de Austin.

A liderança da liga é do surpreende New Orleans Gold, que venceu o atual campeão Seattle Seawolves por 41 x 31, em um jogão de 5 tries a 4, com direito a try do uruguaio Ignacio Dotti, que voltou para o clube após a primeira rodada do ARC.

Fechando o giro, o San Diego Legion bateu o Houston Saber Cats, 17 x 13, com try decisivo aos 78′ de Nate Augspurger.





- Continua depois da publicidade -

Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

New Orleans 41 x 31 Seattle

San Diego 17 x 13 Houston

Austin 19 x 23 Toronto

Time Cidade Jogos Pontos New Orleans Gold New Orleans 3 15 San Diego Legion San Diego 3 9 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 2 6 Seattle Sunwolves Seattle 3 6 Houston SaberCats Houston 2 5 Utah Warriors Salt Lake City 1 4 United New York Nova York 1 4 Glendale Raptors Glendale/Denver 2 2 Austin Elite Austin 3 2

3ª rodada

Dia 16/02 – New Orleans x New York

Dia 17/02 – San Diego x Utah

Dia 17/02 – Austin x Glendale

Dia 17/02 – Seattle x Toronto