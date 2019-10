O Novo Desporto Universitário concluiu no último domingo a realização do inédito Circuito NDU de Rugby 7s. Em evento válido pela segunda etapa do Circuito, 16 equipes e 220 atletas marcaram presença no Clube de Campo do Palmeiras. As equipes da ESPM (Masculina) e Direito Mackenzie (Feminina) foram coroadas como campeãs de Rugby do NDU na temporada 2019.

A segunda etapa do Circuito foi marcada pelo equilíbrio técnico entre as equipes: Entre os 26 jogos disputados, foram contabilizados 3 empates e 7 partidas com placares apertados (apenas um try de vantagem).

Campeã da primeira etapa, a equipe masculina da ESPM confirmou o favoritismo e levantou a taça da competição no domingo após vencer a FGV na prorrogação por 10 a 5 em uma final eletrizante decidida no “golden point”.

Na chave feminina, as meninas do Direito Mackenzie passaram por UFABC, Mauá e Cásper Líbero na fase classificatória, e venceram a final contra a FEA/Odonto USP por 10 a 5. O título da segunda etapa, somado ao vice-campeonato na primeira etapa do Circuito, realizada em maio, garantiu o topo do ranking da temporada ao Direito Mackenzie.

A temporada do Circuito NDU de Rugby Sevens reuniu 21 equipes, sendo 12 no naipe feminino e 9 no masculino, de 17 Instituições de Ensino Superior diferentes. 2ª etapa do NDU 7s reuniu 220 atletas no último domingo

Circuito NDU de Rugby Sevens 2019 – 2ª Etapa

RESULTADOS

1 Feminino Direito Mackenzie 26 X 00 Federal do ABC

2 Feminino Cásper Líbero 05 X 27 Mauá

3 Feminino ESPM 07 X 14 Getúlio Vargas

4 Feminino Comunicação Mackenzie 00 X 22 FEA e Odonto USP

5 Masculino Getúlio Vargas 31 X 00 Cásper Líbero

6 Masculino FEI 07 X 26 ESPM

7 Feminino Cásper Líbero 05 X 29 Direito Mackenzie

8 Feminino Mauá 15 X 15 Federal do ABC

9 Feminino Comunicação Mackenzie 10 X 10 ESPM

10 Feminino FEA e Odonto USP 20 X 05 Getúlio Vargas

11 Masculino Federal do ABC 07 X 19 Getúlio Vargas

12 Masculino Farmácia USP 00 X 33 FEI

13 Feminino Direito Mackenzie 17 X 07 Mauá

14 Feminino Federal do ABC 15 X 05 Cásper Líbero

15 Feminino ESPM 05 X 31 FEA e Odonto USP

16 Feminino Getúlio Vargas 10 X 15 Comunicação Mackenzie

17 Masculino Cásper Líbero 12 X 19 Federal do ABC

18 Masculino ESPM 29 X 05 Farmácia USP

19 Feminino Mauá 30 X 00 Getúlio Vargas

20 Masculino Getúlio Vargas 14 X 05 FEI

21 Masculino ESPM 12 X 10 Federal do ABC

22 Masculino Cásper Líbero 15 X 17 Farmácia USP

23 Feminino Federal do ABC 29 X 00 Comunicação Mackenzie

24Feminno Direito Mackenzie 10 X 05 FEA e Odonto USP

25 Masculino FEI 00 X 29 Federal do ABC

26 Masculino FGV 05 X 10 ESPM

Classificação – 2ª Etapa Circuito NDU de Rugby 7’s 2019

Feminino

1- Direito Mackenzie

2- FEA/Odonto USP

3- Federal do ABC

4- Comunicação Mackenzie

5- Mauá

6- Getúlio Vargas

7- ESPM

7- Cásper Líbero

Masculino

1- ESPM

2- Getúlio Vargas

3- Federal do ABC

4- FEI

5- Famácia USP

6- Cásper Líbero

Ranking Final do Circuito NDU de 7’s 2019

Ranking Feminino

1- Direito Mackenzie 41

2- UFABC 39

3- FEA Odonto USP 34

4- ESPM 23

5- FGV 21

6- Poli USP 17

7- Comunicação Mackenzie 15

8- Mauá 13

9-Medicina USP 12

10 – Farmácia USP 10

10 – Cásper Líbero 10

12 – Direito USP 08

Ranking Masculino

1- ESPM 44

2- FGV 36

3- FEI 34

4- Farmácia USP 23

5- UFABC 17

9 – PUC 15

4- Anhembi Morumbi 13

7- Cásper 12

8 – INSPER 12