Último amistoso de fim de ano! Em Twickenham, Londres, a Argentina finalizará sua temporada duelando com os Barbarians, em jogo que será exibido ao vivo na ESPN2 no sábado.

Quem são os Barbarians?

Os Barbarians são um clube independente que realiza apenas amistosos. Para suas partidas, os Barbarians convidam atletas do mundo inteiro, tornando-se, na prática, uma verdadeira seleção global, que pratica sempre um rugby descompromissado, ofensivo, aberto, apostando na plasticidade e no entretenimento.

Os jogos de encerramento de ano entre grandes seleções e os Barbarians são tradicionais e os Pumas reencontrarão os Baa-Baas (apelido dos Barbarians) pela primeira vez desde 2015 (quando os argentinos foram venceram por 49 x 31).

Pumas em busca de um momento melhor

O ano não foi nada bom para a Seleção Argentina, que simplesmente não venceu nenhum amistoso neste ano. Em 12 jogos em 2018, os Pumas venceram apenas 2, ambos no Rugby Championship.

Para o jogo com os Barbarians, o técnico argentino Mario Ledesma apostou em 10 trocas no time, a fim de dar mais oportunidades a todo o elenco. Juan Pablo Zeiss, Julian Montoya, Matias Alemanno e Tomás Lezana entrarão no pack, ao passo que a linha teve reformulação total, com as escalações de Bautista Ezcurra, Matias Orlando, Sebastian Cancelliere e Juan Cruz Mallia, tendo Joaquin Diaz Bonilla de abertura.

Já os Barbarians terão como treinador para esta partida o sul-africano Rassie Erasmus, técnico dos Springboks. Como esperado, Erasmus apostou em um time com muitos sul-africanos, sendo 8 entre os 15 titulares. Mas seu capitão será Wyatt Crockett, dos All Blacks. Mantendo a tradição dos Barbarians, foi escalado um atleta que já vestiu a camisa do time oponente: Juan Manuel Leguizamón, de 35 anos e com 85 jogos pelos Pumas. Outra tradição, a de escalar um atleta que jamais vestiu a camisa de sua seleção, também foi mantida, com o fullback neozelandês Jack Debreczeni. Apenas um europeu estará entre os 15 iniciais: o ponta italiano Tommaso Benvenuti.

01/12 – 12h30 – Argentina x Barbarians, em Londres – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: John Lacey (Irlanda)

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Sebastian Cancelliere, 13 Matias Orlando, 12 Bautista Ezcurra, 11 Ramiro Moyano, 10 Joaquin Diaz Bonilla, 9 Martin Landajo, 8 Rodrigo Bruni, 7 Tomas Lezana, 6 Pablo Matera (c), 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Julian Montoya, 1 Juan Pablo Zeiss;

Suplentes: 16 Agustin Creevy, 17 Mayco Vivas, 18 Lucio Sordoni, 19 Tomas Lavanini, 20 Santiago Grondona, 21 Tomas Cubelli, 22 Jeronimo de la Fuente, 23 Santiago Carreras;

Barbarians: 15 Jack Debreczeni (Chiefs), 14 Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso/Itália), 13 Tom English (Rebels/Wallabies), 12 Damian de Allende (Stormers/Springboks), 11 Aphiwe Dyantyi (Lions/Springboks), 10 Handré Pollard (Bulls/Springboks), 9 Leon Fukofuka (Auckland/Tonga), 8 Juan Manuel Leguizamón (Jaguares/Pumas), 7 Pieter-Steph du Toit (Stormers/Springboks), 6 Siya Kolisi (Stormers/Springboks), 5 Lood de Jager (Bulls/Springboks) 4 Luke Jones (Bordeaux/Wallabies), 3 Trevor Nyakane (Bulls/Springboks), 2 Schalk Brits (Stormers/Springboks), 1 Wyatt Crockett (c) (Crusaders/All Blacks);

Suplentes: 16 Malcolm Marx (Lions/Springboks), 17 Steven Kitshoff (Stormers/Springboks), 18 Anton Peikrishvili (Cardiff Blues/Geórgia), 19 Sikhumbuzo Notshe Anton Peikrishvili, 20 Jordan Taufua (Crusaders), 21 Frank Lomani (Rebels/Fiji), 22 Jesse Kriel (Bulls/Springboks), 23 Elton Jantjies (Lions/Springboks);

TV/internet no fim de semana

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 29 de novembro

17h35 – PRO14 – Munster x Edinburgh – FloRugby AO VIVO

17h35 – PRO14 – Ospreys x Zebre – FloRugby AO VIVO

17h45 – Gallagher Premiership – Harlequins x Exeter Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 30 de novembro

11h00 – Gallagher Premiership – Bristol Bears x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

12h30 – Amistoso – Argentina x Barbarians – ESPN2 AO VIVO

13h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Wasps – Watch ESPN AO VIVO

13h00 – PRO14 – Ulster x Cardiff Blues – FloRugby AO VIVO

13h00 – PRO14 – Cheetahs x Connacht – FloRugby AO VIVO

15h15 – PRO14 – Dragons x Leinster – FloRugby AO VIVO

15h15 – PRO14 – Glasgow Warriors x Scarlets – FloRugby AO VIVO

15h15 – PRO14 – Kings x Benetton Treviso – FloRugby AO VIVO

Domingo, dia 02 de dezembro

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

12h30 – Amistoso – Argentina x Barbarians – ESPN2 VT

14h30 – Amistoso – Argentina x Barbarians – ESPN Extra VT