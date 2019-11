A ESPN tem programação para o meio de semana e, claro, é o jogo mais aguardado do ano no Brasil. A Seleção Brasileira enfrentará às 19h30, no Estádio do Morumbi, os Barbarians, o famoso combinado internacional, e o jogo será exibido ao vivo na ESPN.

No aquece para o jogo, a emissora ainda exibirá os Rugby Games, o evento da CBRu realizado em setembro envolvendo grandes atletas de outros esportes realizando provas inspiradas no rugby com Tupis e Yaras.

Olho na programação:

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 20 de novembro

11h30 – Barbarians x Fiji – ESPN VT

18h30 – Rugby Games – ESPN Inédito

19h00 – Scrum ESPN – ESPN AO VIVO

19h30 – Brasil x Barbarians – ESPN AO VIVO

Quinta-feira, dia 21 de novembro

07h00 – Brasil x Barbarians – ESPN2 VT

11h20 – Brasil x Barbarians – ESPN VT

14h00 – Brasil x Barbarians – ESPN Extra VT

18h00 – Brasil x Barbarians – ESPN VT