A ESPN terá muita ação de rugby internacionais de sexta a domingo! Serão nada menos que dois jogaços internacionais na TV e outros 7 no Watch.

Na TV, sábado você assistirá a dois clássicos mundiais na ESPN2. Às 15h15 tem Escócia e África do Sul e, às 17h40, França e Argentina, que também será mostrado pela TV5 Monde.

Já no Watch ESPN são outros 4 test matches no sábado, começando com Itália, seguido por Gales e Tonga, Inglaterra e Japão e encerrando com o super duelo entre Irlanda e Nova Zelândia.

E além dos amistosos o fim de semana marca a volta das emoções da Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, com 3 jogos entre sexta e domingo no Watch ESPN.

Sexta-feira, dia 16 de novembro

17h40 – Gallagher Premiership – Gloucester x Leicester Tigers – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 17 de novembro

11h00 – Gallagher Premiership – Saracens x Sale Sharks – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – Amistoso – Itália x Austrália – Watch ESPN AO VIVO

12h25 – Amistoso – Gales x Tonga – Watch ESPN AO VIVO

13h00 – Amistoso – Inglaterra x Japão – Watch ESPN AO VIVO

15h15 – Amistoso – Escócia x África do Sul – ESPN2 AO VIVO

17h00 – Amistoso – Irlanda x Nova Zelândia – Watch ESPN AO VIVO

17h40 – Amistoso – França x Argentina – ESPN2 AO VIVO

17h40 – Amistoso – França x Argentina – TV5 Monde AO VIVO

22h00 – Amistoso – Escócia x África do Sul – ESPN Extra VT

Domingo, dia 18 de novembro

00h00 – Amistoso – França x Argentina – ESPN Extra VT

10h00 – Amistoso – Escócia x África do Sul – ESPN2 VT

13h00 – Gallagher Premiership – Bristol Bears x Exeter Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

20h00 – Amistoso – França x Argentina – ESPN2 VT

23h30 – Amistoso – Escócia x África do Sul – ESPN Extra VT