Agende logo: a ESPN2 terá nesse sábado o grande clássico da Nova Zelândia, Crusaders contra Blues, valendo simplesmente a liderança do Super Rugby. São os grandes craques da terra dos All Blacks em campo! No domingo, tem ainda Hurricanes contra Highlanders, em jogo crucial para os sonhos das duas equipes.

Já o Watch ESPN é o lugar para se assistir ao melhor do rugby australiano. Na sexta, tem Rebels contra Reds, ao passo que o sábado marca o retorno do Western Force, em embate com os Waratahs.

*Horários de Brasília

Super Rugby AU

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 1 5 Reds Brisbane 1 4 Waratahs Sydney 1 1 Force Perth 0 0 Rebels Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Super Rugby Aotearoa

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 3 12 Highlanders Dunedin 3 5 Hurricanes Wellington 3 4 Chiefs Hamilton 4 3

