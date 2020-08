Tempo de leitura: 1 minuto

A Nova Zelândia viverá um fim de semana de decisão, pois o campeão do Super Rugby Aotearoa poderá ser conhecido já nesse domingo. Se o Crusaders vencer em casa o Highlanders, independente do resultado, já será o grande campeão da competição. Não perca o jogão ao vivo na ESPN2.

Mas as emoções também rolam no sábado, com os Hurricanes encarando os Chiefs, que se despedem da temporada tentando ao menos uma vitória.

Na Austrália outros dois jogos movimentam a semana, com o embate entre Rebels e Brumbies na sexta e com o grande clássico do país, Waratahs e Reds, no sábado – ambos ao vivo no Watch ESPN.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Super Rugby AU

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 4 18 Reds Brisbane 4 11 Rebels Melbourne 4 10 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Super Rugby Aotearoa

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 24 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 6 16 Highlanders Dunedin 6 10 Chiefs Hamilton 7 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;