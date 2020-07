Tempo de leitura: 3 minutos

O processo de candidatura para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) está aberto. Os interessados em concorrer a uma das 25 vagas para o ciclo Paris 2024 devem preencher o formulário que está disponível neste link ou na página da CACOB no portal do COB até meio-dia do dia 03 de agosto. Os dados necessários são nome completo, filiação (nomes dos pais), CPF, telefone, email, endereço completo, modalidade, além de responder de qual edição de Jogos Olímpicos participou e, brevemente, o motivo da candidatura.

Para ser candidato basta ter sido atleta olímpico; ter, no mínimo, 18 anos; não estar cumprindo penalidades aplicadas pelo COI, pelo COB ou por entidades desportivas a ele filiadas, por qualquer Federação Internacional de Esportes Olímpicos de Verão ou pelo Tribunal Arbitral do Esporte; e não estar cumprindo pena por doping.

Serão eleitos os 25 integrantes da Comissão, sendo 21 atletas olímpicos que tenham participado de alguma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) ou de Verão (Londres 2012 e Rio 2016) e outros quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a 2012. Haverá um recorte para garantir a equidade de gênero entre os eleitos já que serão eleitos os 10 homens e 10 mulheres mais votados; e um limite máximo de dois atletas por esporte.

Vale lembrar que a Comissão de Atletas tem como objetivos estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas Olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.

Além disso, tem a responsabilidade de examinar questões relativas aos Atletas Olímpicos; manter contato constante com outras Comissões de Atletas Nacionais e Internacionais; apresentar sugestões nas questões referentes ao controle de dopagem; fazer indicação para eleição da Comissão de Atletas do COI; além de elaborar o relatório anual da Comissão de Atletas e divulgar suas deliberações e ações em andamento para toda a comunidade esportiva.

“Convidamos a todos os atletas que queiram participar da gestão do esporte olímpico do Brasil se candidatem. Mas é importante ressaltar que a Comissão de Atletas, até pelo crescimento da sua importância, exige dedicação, tempo e disponibilidade para ouvir e apresentar propostas tanto para o próprio COB, quanto para as demais entidades envolvidas no Sistema Esportivo”, disse Yane Marques, vice-presidente da atual turma da CACOB.

“Mas também é uma grande oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre os bastidores do esporte, de conhecer e trocar informações com pessoas que atuam em diferentes frentes do mundo olímpico e de ingressar num novo campo. O Movimento Olímpico do Brasil precisa de atleta engajados”, completou.

No ciclo 2021-24, a Comissão de Atletas terá 25 atletas, com 19 deles podendo votar nas Assembleias do COB. Outro aspecto importante é que, apesar da redução do número de integrantes do Conselho de Administração do COB a partir de 2021 (de 19 para 17 membros), o presidente e o vice-presidente da CACOB seguirão compondo o colegiado.

Na última eleição da Comissão, em que estiveram aptos a votar os 622 atletas brasileiros, 170 votantes elegeram os seguintes membros: Arthur Zanetti (ginástica artística), Baby Futuro (rugby), Brunno Mendonça (hóquei sobre grama), Duda Amorim (handebol), Emanuel Rego (vôlei de praia), Emerson Duarte (tiro esportivo), Fabiana Murer (atletismo), Fabiano Peçanha (atletismo), Hugo Hoyama (tênis de mesa), Iziane Marques (basquete), Marcelinho Machado (basquete), Poliana Okimoto (maratonas aquáticas), Tiago Camilo (judô), Thiago Pereira (natação) e Yane Marques (pentatlo moderno). Além deles, o COB selecionou ainda outras quatro integrantes: Fabi Alvim (vôlei), Hortência Marcari (basquete), Isabel Clark (snowboard) e Isabel Swan (vela).

Texto: COB