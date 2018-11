ARTIGO COM VÍDEOS – Na última terça-feira teve a largada o Campeonato das Américas de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, valendo como as Eliminatórias das Américas pra o Mundial 2021 da modalidade.

As disputas começaram em Jacksonville, Flórida, com as semifinais. O primeiro jogo opôs o Canadá e a Jamaica e o time jamaicano foi superior, vencendo por 38 x 08. Festa dos caribenhos, que se aproveitaram da grande colônia jamaicana que vive no Norte da Inglaterra para formar sua seleção.

No outro jogo, os Estados Unidos não deram chances ao Chile, triunfando por 62 x 00. Vitória contundente para os Tommahawks, que buscam retornar ao Mundial, depois de boas apresentações na edição 2017. A final entre EUA e Jamaica será nesse sábado, valendo a única vaga direta das Américas na Copa do Mundo.

Jamaica x Estados Unidos – FINAL

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?