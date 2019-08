Todas as grandes seleções da Copa do Mundo já lançaram seus uniformes, mas a lista de camisas conhecidas ainda não foi completada. Hoje foi a vez dos Estados Unidos apresentarem seu uniforme, produzido pela Canterbury. Camisa titular branca (com detalhes em vermelho e azul) e reserva azul (com detalhes em vermelho e branco).

No peito em branca d’água há estrelas estampadas na camisa dos Eagles, que esperam sair do Japão com boas memórias.