O estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, volta a receber a Seleção Brasileira para o test match contra os lobos de Portugal no dia 9 de novembro. O jogo será prévio ao grande embate do ano no Brasil contra os Barbarians no dia 20 de novembro, no Morumbi.

A partida contra os Lobos de Portugal será às 14h30 e os ingressos já estão à venda.

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

A última vez que a Seleção Brasileira de Rugby jogou no Nacional foi em 2012, contra o Paraguai. Na época, foi batido o recorde de público, chegando a 7 mil pessoas no estádio.

Os Tupis já enfrentaram Portugal em 3 oportunidades, com duas vitórias. Na primeira oportunidade, Portugal venceu os Tupis por 68 a 0, em Barueri.