Tempo de leitura: 1 minuto

O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, 17 de setembro, às 21h com a ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby e atual treinadora do Belo Horizonte Rugby, Amanda Mello (Dezenove), compartilhando sua experiência e discorrendo sobre o ensino do rugby, tendo como mediação, as atletas do San Diego Rugby, Caroline Conter e Estêfani Favaron.

Na última semana, 10 de setembro (quinta-feira), rolou a Roda de Conversa #7 com as convidadas Larissa Bresolin (San Diego), Nairana Sedrez (Antiqua – UFPEL), Thailine Soares (Serra) e Juliana Menezes (Charrua), atletas no início do desenvolvimento do rugby gaúcho feminino, foi um papo nostálgico maravilhoso de mais de duas horas de troca de experiência.

Formulário de Inscrição Clínica Técnica #4 – Treinadoras: https://forms.gle/ KgXLNnYPdQNuS35h7

- Continua depois da publicidade -

Texto: Gurias do Rugby