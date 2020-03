Alarmado com a epidemia do coronavírus COVID-19, o Governo do Paraguai determinou que todos os eventos esportivos no país pelos próximos 15 dias deverão ocorrer de portões fechados, isto é, sem público.

Com isso, a primeira partida do Corinthians na história da Superliga de rugby (SLAR) só poderá ocorrer sem público. O Corinthians debutará nessa sexta, dia 13, contra o Olimpia, em Asunción, capital paraguaia. O jogo será no Estádio Manuel Ferreira, casa do clube no futebol.

A SLAR ainda vai clarificar a situação.

