O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) inglês está se expandindo internacionalmente. Em 2020, a Super League, a primeira divisão, contará com dois times de fora da Inglaterra; os franceses do Catalans Dragons e os canadenses do Toronto Wolfpack, que acabaram de conseguir a promoção inédita. O Championship, a segunda divisão profissional, contará com outro time francês, o Toulouse Olympique, ao passo que a League One, a terceira divisão semiprofissional, seguirá com dois times galeses, o North Wales Crusaders e o West Wales Raiders.

Para 2021, a proposta é de mais 3 times estrangeiros ingressarem na terceira divisão. A liga inglesa já aprovou a entrada de um novo time canadense, baseado em Ottawa, e uma equipe estadunidense, sediada em Nova York. A novidade agora é a possível admissão de uma equipe da Sérvia, a Crvena Zvezda (Red Star, em inglês, Estrela Vermelha, em português), o clube de maior torcida do futebol sérvio. Equipe da capital Belgrado, o Estrela Vermelha tem Rugby League amador desde 2006 e sua equipe já disputou a Challenge Cup, a Copa da Inglaterra.

Na Sérvia, o Rugby League tem se desenvolvido mais do que o Rugby Union. O esporte chegou a ser praticado na Sérvia na época que o país fazia parte da Iugoslávia, mas apenas recentemente começou a crescer e já conta número de atletas semelhante ao do Union no país.

O Estrela Vermelha publicou nesta semana sua candidatura a ser admitido na liga inglesa, o que deverá ser analisado neste ano pela RFL (a federação inglesa).

- Continua depois da publicidade -