A primeira rodada da Copa das Nações do Pacífico se encerrou na noite de sábado com uma vitória avassaladora dos Estados Unidos para cima do Canadá que, mesmo contando com o retorno de seus principais atletas que atuam fora do continente, não foi capaz de montar ainda um conjunto competitivo pensando na Copa do Mundo.

Os Estados Unidos finalmente fizeram render seu elenco experimentado pela Major League Rugby e atropelaram por impressionantes 47 x 19. Antiga força número um da América do Norte, o Canadá, não venceu os EUA desde 2013 e se viu dominado no começo do jogo em Glendale (Denver) por completo. Os Eagles abriram 20 x 00 na primeira etapa, com tries de Fawsitt, em maul, e do capitão Scully, em voo acrobático, além de dois penais de MacGinty.

O capitão canadense Ardron, que joga nos Chiefs, da Nova Zelândia, provou por que é tão importante para os Canucks e rompeu para o try que dava esperanças aos visitantes logo após a pausa, porém MacGinty respondeu com penal e os EUA logo voltaram a controlar as ações, construindo três tries com tranquilidade, com Ben Landry, Gannon Moore e Kapeli Pifeleti Junior. Foi somente quando Pifeleti recebeu amarelo que o Canadá reagiu com um penal try tardio. De Haas ainda marcou mais um try para os donos da casa e Trainor correu para o último try de honra canadense, dando números finais a um jogo que deixou uma clara mensagem: o time americano está em crescimento.

No dia 3 de agosto os Estados Unidos encaram Samoa e o Canadá duela com Fiji fora de casa.

Muito rugby na África

Na África, três jogos de XV e um torneio de sevens rolaram neste fim de semana.

A Victoria Cup (competição para seleções do Sul e Leste da África) viveu sua segunda rodada. O Quênia fez valer seu favoritismo e venceu fora de casa uma aguerrida Zâmbia por 43 x 23, ao passo que o Zimbábue conseguiu grande vitória fora de casa sobre Uganda por 31 x 26, no grande jogo da rodada.

Enquanto isso, no domingo, foi dado início para o Três Nações do Oeste da África, com Gana perdendo em casa para a Costa do Marfim por 22 x 12. A Nigéria também está no torneio.

Já nas ilhas Maurício rolaram os Jogos do Oceano Índico, competição poliesportiva para as ilhas da região e que conta com sevens masculino. Madagascar ficou com a medalha de ouro, como esperado.

47 19

Estados Unidos 47 x 19 Canadá, em Glendale (Denver)

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Estados Unidos

Tries: Fawsitt, Scully, Landry, Moore, Pifeleti e De Haas

Conversões: MacGinty (3) e Hooley (1)

Penais: MacGinty (3)

15 Will Hooley, 14 Blaine Scully (c), 13 Marcel Brache, 12 Bryce Campbell, 11 Martin Iosefo, 10 AJ MacGinty, 9 Shaun Davies, 8 Cam Dolan, 7 John Quill, 6 Malon Al-Jiboori, 5 Nick Civetta, 4 Ben Landry, 3 Paul Mullen, 2 Dylan Fawsitt, 1 Chance Wenglewski;

Suplentes: 16 Kapeli Pifeleti, 17 David Ainu’u, 18 Paddy Ryan, 19 Greg Peterson, 20 Jamason Fa’anana-Schultz, 21 Ruben de Haas, 22 Gannon Moore, 23 Madison Hughes;

Canadá

Tries: Ardron, penal try e Trainor

Conversões: Nelson (1)

15 Patrick Parfrey, 14 Conor Trainor, 13 Ben LeSage,12 Ciaran Hearn, 11 DTH van der Merwe, 10 Peter Nelson, 9 Phil Mack, 8 Tyler Ardron (c), 7 Matt Heaton, 6 Kyle Baillie, 5 Conor Keys, 4 Evan Olmstead, 3 Cole Keith, 2 Benoît Pifféro, 1 Hubert Buydens;

Suplentes: 16 Andrew Quattrin, 17 Rob Brouwer, 18 Jake Ilnicki, 19 Justin Blanchet, 20 Luke Campbell, 21 Gordon McRorie, 22 Shane O’Leary, 23 Nick Blevins;

Seleção Apelido Jogos Pontos Estados Unidos Eagles 1 5 Japão Brave Blossoms 1 5 Samoa Manu Samoa 1 4 Tonga 'Ikale Tahi 1 0 Fiji Flying Fijians 1 0 Canadá Canucks 1 0

Victoria Cup

Uganda 26 x 31 Zimbábue, em Kampala

Zâmbia 23 x 43 Quênia, em Kitwe

West Africa Tri Nations

Gana 12 x 22 Costa do Marfim, em Elmina

Jogos do Oceano Índico – em Côte d’Or, Maurício

Semifinais

Madagascar 33 x 12 Mayotte

Maurício 14 x 31 Reunião

Bronze: Maurício 19 x 12 Mayotte

Final: Madagascar 12 x 07 Reunião