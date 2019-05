ARTIGO COM VÍDEO – Dia de primeira fase do London Sevens em Twickenham. E a penúltima etapa da temporada da Série Mundial de Sevens Masculina já produziu 3 times classificados antecipadamente aos Jogos Olímpicos de 2020. Estados Unidos, Fiji e África do Sul avançaram às quartas de final e como a anfitriã e 5ª colocada Inglaterra decepcionou em casa e foi eliminada prematuramente já não conseguirá alcançar mais na classificação geral esses 3 países. O resultado inglês de hoje também animou a África do Sul, igualmente nas quartas de final e muito perto matematicamente de Tóquio 2020.

Highlights: Cup quarter-finals confirmed after sun-drenched day of action at the #London7s #DHLRugby pic.twitter.com/ishtW8GCUH — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) May 25, 2019



A Inglaterra derrapou justamente contra a convidada (e recém promovida) Irlanda por 21 x 17, com Mick McGrath marcando o try decisivo no lance final para os verdes. Depois, os ingleses ainda venceram a Escócia e a Nova Zelândia (desesperados 17 x 12), mas o 43 x 12 da Irlanda para cima da Escócia jogou os ingleses para o 3º lugar. Os All Blacks foram os primeiros da chave , tendo feito 34 x 07 sobre a Irlanda.

Nos demais grupos não houve maiores surpresas, com Estados Unidos, Fiji e África do Sul passando com as melhores campanhas e invictas. Destaque para a derrota da Argentina por 14 x 12 para o Canadá, que levou os canadenses às quartas – e sugere dificuldades para os Pumas no Pan.

Os jogos estão sendo mostrados ao vivo pelo World Rugby (clique aqui).

- Continua depois da publicidade -

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens – 9ª Etapa, em Londres, Inglaterra

*Horários de Brasília

Sábado, dia 25 de maio

05h30 – Austrália 28 x 10 Gales

05h52 – Estados Unidos 29 x 05 Espanha

06h14 – Samoa 14 x 22 França

06h36 – Fiji 24 x 17 Quênia

06h58 – Argentina 12 x 14 Canadá

07h20 – África do Sul 49 x 00 Japão

07h42 – Nova Zelândia 21 x 07 Escócia

08h04 – Inglaterra 17 x 21 Irlanda

08h36 – Austrália 42 x 12 Espanha

08h58 – Estados Unidos 28 x 26 Gales

09h20 – Samoa 20 x 21 Quênia

09h42 – Fiji 31 x 10 França

10h04 – Argentina 36 x 07 Japão

10h26 – África do Sul 45 x 14 Canadá

10h48 – Nova Zelândia 34 x 07 Irlanda

11h10 – Inglaterra 24 x 21 Escócia

11h42 – Gales 21 x 17 Espanha

12h04 – Estados Unidos 19 x 17 Austrália

12h26 – França 31 x 17 Quênia

12h48 – Fiji 26 x 17 Samoa

13h10 – Canadá 31 x 12 Japão

13h32 – África do Sul 40 x 21 Argentina

13h54 – Escócia 12 x 43 Irlanda

14h16 – Inglaterra 17 x 12 Nova Zelândia

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Canadá, 3 Argentina, 4 Japão

Grupo B: 1 Fiji, 2 França, 3 Quênia, 4 Samoa

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Irlanda, 3 Inglaterra, 4 Escócia

Grupo D: 1 Estados Unidos, 2 Austrália, 3 Gales, 4 Espanha

Domingo, dia 26 de maio

05h30 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – Argentina x Espanha

05h52 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – Inglaterra x Samoa

06h14 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – Gales x Japão

06h36 – Quartas de final Challenge Trophy (9º lugar) – Quênia x Escócia

06h58 – Quartas de final Ouro – África do Sul x Austrália

07h20 – Quartas de final Ouro – Nova Zelândia x França

07h42 – Quartas de final Ouro – Estados Unidos x Canadá

08h04 – Quartas de final Ouro – Fiji x Irlanda

08h36 – Semifinal pelo 13º lugar

08h58 – Semifinal pelo 13º lugar

09h20 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

09h42 – Semifinal Challenge Trophy (9º lugar)

10h04 – Semifinal pelo 5º lugar

10h26 – Semifinal pelo 5º lugar

10h48 – Semifinal pelo Ouro

11h10 – Semifinal pelo Ouro

12h07 – Decisão de 13º lugar

12h32 – Final Challenge Trophy (9º lugar)

13h07 – Decisão de 5º lugar

13h32 – Decisão de Bronze (3º lugar)

13h57 – FINAL Ouro (1º lugar)