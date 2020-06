Aos 34 anos, o terceira linha inglês Chris Robshaw será a nova grande atração do San Diego Legion, vice campeão da Major League Rugby norte-americana em 2019.

O time da Califórnia fechou contrato com Robshaw para as temporadas 2021 e 2022. O asa foi capitão da Inglaterra na Copa do Mundo de 2015 e fez história pelos Harlequins, de Londres, jogando pelo clube por 15 anos, que incluíram o título da Premiership de 2012, com Robshaw como capitão.

Draft da MLR foi sucesso

Nesta semana ainda rolou o primeiro draft da história na MLR, que selecionou 24 atletas universitários para jogarem na liga. Dos 13 times que jogarão a temporada 2021, apenas os canadenses do Toronto Arrows não participaram do draft, comprometidos em escolherem atletas universitários canadenses.

Veja os escolhidos: