ARTIGO COM VIDEOS – Com o Saracens já rebaixado, todos os olhares na Premiership inglesa estão sobre o Exeter Chiefs, grande favorito ao título no momento.

Os Chiefs receberam outro concorrente ao título, o Northampton Saints, e o que se viu foi um jogo incrivelmente desequilibrado: 57 x 07, com 8 tries para Exeter.



A vice liderança é agora do Sale Sharks, após vencer bem por 36 x 03 o decepcionante Leicester Tigers.



Quem também celebrou foi o Bristol Bears, que fez 13 x 10 no Worcester Warriors no aperto e é o terceiro.



- Continua depois da publicidade -

Batendo na porta do G4, o Bath fez sua parte vencendo por 19 x 12 o Harlequins com try no fim de McConnochie.



Ótima campanha também faz o London Irish, recém promovido, que fez 24 x 20 no Gloucester.



Por fim, o Saracens segue em seu pesadelo e, desfalcado dos atletas da seleção, foi atropelado pelo Wasps por impensáveis 60 x 10.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 36 x 03 Leicester Tigers

Wasps 60 x 10 Saracens

Bath 19 x 12 Harlequins

London Irish 24 x 20 Gloucester

Bristol Bears 13 x 10 Worcester Warriors

Exeter Chiefs 57 x 07 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 11 39 Sale Sharks Salford (Manchester) 11 31 Bristol Bears Bristol 11 30 Northampton Saints Northampton 11 30 Bath Bath 11 29 London Irish Reading / Londres 11 27 Gloucester Gloucester 11 24 Wasps Coventry 11 23 Harlequins Londres 11 23 Worcester Warriors Worcester 11 20 Leicester Tigers Leicester 11 16 Saracens* Londres 11 -72

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;