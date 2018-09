ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês viveu sua segunda rodada nesse fim de semana e a chuva de tries provou que mesmo só no início a Premiership está já empolgante.

O Exeter Chiefs é o destaque do começo tendo 100% de aproveitamento após uma vitória de gala sobre o poderoso Wasps fora de casa por 42 x 31. O primeiro tempo foi frenético, com Elliot Daly abrindo o placar para os Wasps, mas com o argentino Santiago Cordero dando o troco pouco depois com o primeiro try dos Chiefs. Os donos da casa responderam logo com Bassett, mas os visitantes cruzaram o in-goal aos 17′ com Sam Simmonds e aos 24′ com Henry Slade. Nathan Hughes ainda virou o placar para os Wasps com try antes do intervalo, mas o segundo tempo foi do Exeter, com tries de Simmonds e Slade em sequência. Robson ainda deixou os donos da casa com esperanças com try aos 68′, mas Armanda fechou a vitória dos Chiefs, negando ponto aos anfitriões. Jogaço.



Os Saracens também chegaram a 2 vitórias ao vencerem o Bristol Bears por 44 x 23, em outro jogão cheio de tries. Liam Williams foi o nome do jogo para os londrinos marcando 3 (hat-trick) dos 6 tries.



O Gloucester é o único outro invicto deste início de temporada após um empate de tirar o fôlego com o Bath no Clássico do West Country. 31 x 31 amargos para ambos. Isso porque o Gloucester fez os 3 primeiros tries do jogo, com Ackermann e Braley, mas sofreu uma virada incrível do Bath, com Rokoduguni marcando antes da pausa, Tom Dunn fazendo outros 2 e Elliott Stooke marcando aos 73′ o try que parecia dar a vitória ao Bath. Mas, antes do fim, após outro brilhante passe de Danny Cipriani, Matt Banahan (ex Bath) fez o try do empate do Gloucester. Que enredo!

Já o Leicester Tigers se ergueu de derrota inicial com estilo, vencendo em casa o Newcastle Falcons por 49 x 33, em outro dilúvio de tries. Foram 5 tries para cada lado, com Jonny May se destacando com 2 tries para os Tigers e Goneva marcando 2 tries para os Falcons. Mas os pés de George Ford fizeram a diferença a favor de Leicester com 6 penais certeiros.



O Northampton Saints se ergueu da derrota inicial e bateu o Harlequins em jogo apertado por 25 x 18. Dylan Hartley fez o único try dos Saints, que puniram os Quins pela indisciplina, com Dan Biggar chutando 5 penais e Harry Mallinder o último.



E o Sale Sharks também comemorou seu primeiro triunfo na temporada em jogo apertado contra o Worcester Warriors. 21 x 15, com Josh Beaumont e Denny Solomona marcando os tries da vitória do clube da Grande Manchester.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Sale Sharks 21 x 15 Worcester Warriors

Bath 31 x 31 Gloucester

Saracens 44 x 23 Bristol Bears

Leicester Tigers 49 x 33 Newcastle Falcons

Wasps 31 x 42 Exeter Chiefs

Northampton Saints 25 x 18 Harlequins

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 2 10 Saracens Londres 2 10 Gloucester Gloucester 2 7 Harlequins Londres 2 6 Wasps Coventry 2 5 Leicester Tigers Leicester 2 5 Northampton Saints Northampton 2 4 Bristol Bears Bristol 2 4 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 4 Bath Bath 2 4 Worcester Warriors Worcester 2 2 Newcastle Falcons Newcastle 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento