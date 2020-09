Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês viveu rodada de meio de semana, a fim de poder terminar a temporada 2019-20. A 19ª jornada já produziu uma definição: a classificação antecipada do líder Exeter Chiefs às semifinais, com 3 rodadas ainda faltando para o encerramento da temporada regular.

Os Chiefs receberam o Gloucester e venceram por 35 x 22, em jogo de 5 tries a 3. Matt Banahan brilhou pelo Gloucester com 2 tries, mas o Exeter se impôs no primeiro tempo com seu pack mostrando sua força com Cowan-Dickie e Sam Simmonds marcando tries preciosos no começo do jogo, que construíram a vantagem. Na segunda etapa, a sequência de tries de Jonny Hill, Ian Whitten e Jack Maunder se provou decisiva.



A vice liderança segue com o Sale Sharks, que celebrou árdua vitória sobre o Saracens – sem Owen Farrell, suspenso por 5 semanas após tackle alto na rodada passada. Sem sem cérebro e buscando poupar jogadores, de olho nas quartas de final da Heineken Champions Cup, o Saracens optou por ir a campo com time reserva, cheio de novatos, que deram trabalho para os Sharks. Todos os tries do time da casa saíram no primeiro tempo e os Sarries ainda pressionaram no fim, mas o placar foi de vitória dos Sharks por 24 x 17.



O terceiro colocado é o Bristol Bears, que atropelou o Northampton Saints, praticamente sepultando as chances de classificação dos Saints – que voltaram da pandemia em 4º lugar e já caíram para o 6º posto. 47 x 10, com 7 tries de 7 nomes diferentes para os Bears.



Apesar da vitória, Bristol ainda segue perseguido de perto pelo 4º colocado Wasps e pelo 5º colocado Bath. O Wasps foi destaque na rodada, voando baixo sobre o combalido Leicester Tigers por 54 x 07, em clássico dos anos 2000. Fekitoa abriu o placar para os Wasps no primeiro tempo, mas foi a segunda etapa que viu show do asa Alfie Barbeary, autor de 3 tries para os Wasps.



Já o Bath se impôs sobre o Worcester Warriors e segue sonhando com as semifinais: 40 x 15, com 6 tries do lado do Bath, soberano o duelo todo.



Por fim, em clássico de Londres, o Harlequins derrotou o London Irish por 38 x 15 e deixou a definição das 8 classificados para a próxima Heineken Champions Cup europeia muito próxima. A diferença do Gloucester, 8º colocado, para o London Irish, 9º, é de agora 12 pontos, com apenas 15 em disputa.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

London Irish 15 x 38 Harlequins

Bath 40 x 15 Worcester Warriors

Sale Sharks 24 x 17 Saracens

Wasps 54 x 07 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 35 x 22 Gloucester

Bristol Bears 47 x 10 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 19 73 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 59 Bristol Bears Bristol 19 58 Wasps Coventry 19 56 Bath Bath 19 55 Harlequins Londres 19 42 Northampton Saints Northampton 19 41 Gloucester Gloucester 19 41 London Irish Londres 19 29 Worcester Warriors Worcester 19 27 Leicester Tigers Leicester 19 24 Saracens* Londres 19 -46

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;