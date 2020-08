Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa viveu uma rodada de clássicos neste fim de semana, mas o jogo que mais chamou atenção foi entre Sale Sharks e Exeter Chiefs que, apesar de não serem rivais, despontam nas apostas para o título.

Os Chiefs foram à Grande Manchester e vencer os Sharks por 32 x 22, em jogo que impressionou do lado visitante. Exeter abriu o placar com try de Sam Simmonds no primeiro tempo, mas viu o Sale virar com tries de Tom Curry e Robert Du Preez em um início de tirar o fôlego. Porém, Exeter foi pouco a pouco dominando o jogo e garantiu um segundo tempo impecável para virar o jogo com tries de Jacques Vermeulen, Stuart Hogg e Cowan-Dickie. Apenas no fim Solomona descontou para o Sale, mas sem tempo de reação.



A derrota custou muito aos Sharks, que viram o Bristol Bears se isolar na vice liderança ao triunfar em clássico do West Country fora de casa contra o Gloucester por 33 x 24. Jogo agitado, que teve os Bears dominando a primeira etapa, com direito a 4 tries em menos de 30 minutos – tendo Semi Radradra de novo como destaque. O Gloucester esboçou reação, mas o try de Ben Earl aos 50′ foi determinante para a vantagem do Bristol.



Os Wasps se mantiveram no G4 após derrotarem o Worcester Warriors por 32 x17, em jogo difícil, que teve os donos da casa se impondo apenas com 2 tries no finzinho.



Por sua vez, o Bath seguiu batendo na porta do G4 com um vitória convincente por 38 x 16 fora de casa sobre o Leicester Tigers, no clássico dos maiores campeões da Inglaterra. Vitória implacável por 6 tries.



Já o Northampton Saints se recuperou da última derrota e reencontrar o caminho das vitórias ao passar fora de casa pelo London Irish por 27 x 03, impondo-se após um primeiro tempo de apenas 3 x 3. Foram 4 tries não respondidos para os Saints após a pausa.



Por fim, Saracens e Harlequins fizeram o clássico de Londres e o rebaixado Saracens levou a melhor, triunfando por 38 x 24. Os Sarries jogaram em nome da rivalidade e fizeram um primeiro tempo perfeito com 3 tries sem resposta, de Maitland, Itoje e Davies. No segundo tempo, os Quins reagiram, mas Lewington no fim fez o try da vitória dos Sarries.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Leicester Tigers 16 x 38 Bath

London Irish 03 x 27 Northampton Saints

Saracens 38 x 24 Harlequins

Wasps 32 x 17 Worcester Warriors

Gloucester 24 x 33 Bristol Bears

Sale Sharks 24 x 32 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 15 55 Bristol Bears Bristol 15 47 Wasps Coventry 15 43 Sale Sharks Salford (Manchester) 15 41 Bath Bath 15 40 Northampton Saints Northampton 15 40 Harlequins Londres 15 32 Gloucester Gloucester 15 31 London Irish Reading / Londres 15 28 Worcester Warriors Worcester 15 22 Leicester Tigers Leicester 15 20 Saracens* Londres 15 -57

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;