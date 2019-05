ARTIGO COM VÍDEOS – A final da Premiership inglesa será entre Exeter Chiefs e Saracens! Os dois melhores times da temporada emergiram vitoriosos e farão a grande final no sábado que vem em Twickenham, como esperado.

Na primeira semi, o Saracens não deu trégua ao Gloucester, que foi ao jogo ambicioso, pensando seriamente em vitória. Mas o campeão europeu foi soberano. O Gloucester largou na frente com try relâmpago de Ben Morgan, mas a resposta londrina foi imediata com try de Sean Maitland. Os Saracens depois dominaram o jogo até o fim, com Ben Spencer e Liam Williams cruzando o in-goal antes do intervalo e Nick Tompkins roubando a cena na segunda etapa com hat-trick (3 tries) em questão de 15 minutos, liquidando a fatura. Dreyer e Ludlow ainda marcaram mais 2 tries para o Gloucester, mas não houve brecha para sonhar com a virada. 44 x 19, fim de papo no Norte de Londres.



Na sequência, o Exeter Chiefs recebeu o Northampton Saints e começou com tudo com 2 tries em 20 minutos, com o pilar Harry Williams e com o abertura Joe Simmonds, mostrando que o time do Sudoeste é letal nas 22. Mas o Exeter perdeu a mão na reta final da primeira etapa com o Northampton Saints arrancando um penal try (que deixou O’Flahery no sin bin) e Tuala (aproveitando o homem a mais). Dan Biggar ainda arriscou sem sucesso um drop goal para tentar virar o jogo e Reinach perdeu try feito para os Saints. E quem não faz, leva. O Exeter retomou o controle da partida em um segundo tempo perfeito e liquidou o oponente com tries de Dave Dennis, O’Flaherty, Sam Simmonds e Sam Hill.



Agora fica a questão: Chiefs ou Sarries? O melhor da temporada inglesa ou o campeão europeu? Quem prevalecerá?

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Semifinais

Saracens 44 x 19 Gloucester, em Londres

Exeter Chiefs 42 x 12 Northampton Saints, em Exeter

FINAL

Dia 01/06 – Exeter Chiefs x Saracens, em Twickenham, Londres