ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa rolou neste fim de semana, mesmo sem os atletas das seleções europeias. O Exeter Chiefs segue com tudo na liderança da competição, tendo atropelado o Bath por 57 x 20.

Os Chiefs comemoraram 8 tries contra 3, em dia inspirado de Ollie Woodburn e Sam Simmonds, com 2 tries cada.



A vice liderança segue sendo do Sale Sharks, que passou em casa pelo London Irish por incontestáveis 39 x 00, em jogo de 6 tries sem resposta. Os sul-africanos seguiram brilhando pelos Sharks, com De Jager, Faf De Klerk e Robert Du Preez sendo destaques.



Por sua vez, o Bristol Bears celebrou vitória sobre o Harlequins por 28 x 15 para seguir no terceiro lugar. Luke Morahan foi destaque com 2 tries, incluindo o primeiro no minuto inaugural da partida.



Já o quarto lugar é do Northampton Saints, que sofreu para vencer fora de casa o Worcester Warriors por 16 x 10. Ollie Lawrence fez o try decisivo aos 65′.



O Wasps é o quinto colocado no momento, encostando na briga por classificação às semifinais após derrotar o Gloucester por 39 x 22, em jogo animado de 5 tries a 4. O ex All Blacks Fekitoa fez o último try dos Wasps.



Por fim, o rebaixado Saracens venceu mais uma pela honra ao fazer 24 x 13 sobre o apático Leicester Tigers. Alex Lewington foi o nome do jogo com 2 tries para os londrinos.



Benetton vence em jogo remarcado do PRO14

O Guinness PRO14 não teve rodada neste fim de semana, mas a liga de Gales, Irlanda, Escócia, Itália e África do Sul teve uma partida: Dragons contra Benetton, que havia sido anteriormente adiada. Os italianos do Benetton falaram mais alto e venceram em Gales por 37 x 25, voltando à briga por vaga no mata-mata.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Worcester Warriors 10 x 16 Northampton Saints

Sale Sharks 39 x 00 London Irish

Saracens 24 x 13 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 57 x 20 Bath

Wasps 39 x 22 Gloucester

Bristol Bears 28 x 15 Harlequins

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 13 45 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 40 Bristol Bears Bristol 13 38 Northampton Saints Northampton 13 35 Wasps Coventry 13 33 Bath Bath 13 30 Harlequins Londres 13 28 London Irish Reading / Londres 13 28 Gloucester Gloucester 13 26 Worcester Warriors Worcester 13 22 Leicester Tigers Leicester 13 20 Saracens* Londres 13 -63

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Dragons 25 x 37 Benetton

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 13 61 Ulster Irlanda Belfast 12 41 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 34 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 32 Dragons Gales Newport 13 22 Zebre Itália Parma 12 14 Ospreys Gales Swansea 12 13 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 13 47 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 45 Scarlets Gales Llanelli 13 37 Connacht Irlanda Galway 13 35 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 29 Benetton Treviso Itália Treviso 12 29 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;