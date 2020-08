Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa viveu rodada de meio de semana entre terça e quarta, com o intuito de completar sua temporada sem alterações na tabela. Com isso, muita ação rolou e emoção também, com o Exeter Chiefs vencendo o Bristol Bears para liderar de modo mais isolado do que nunca a competição.

O embate de líder e vice líder foi na casa do Bristol Bears, segundo colocado, que teve a vitória na mão até perto do fim. O primeiro tempo foi do Exeter, que cruzou o in-goal duas vezes com Dollman e Hidalgo-Clyne. No entanto, o Bristol fez brilhante segundo tempo virando o placar com tries de Piers O’Connor, Morahan e Idan Lloyd. Porém, aos 78′, os Chiefs mostraram por que são os melhores da Inglaterra no momento e Billy Keast, no poderio físico do pack de Exeter, marcou o try da vitória.



Por sua vez, o terceiro colocado Sale Sharks finalmente se reergueu neste período de volta às atividades derrotando o então quarto colocado Wasps, que caiu para o quinto posto. 20 x 11 construídos em duelo de penais com o abertura americano MacGinty falando mais alto pelo lado dos Sharks. O try aos 60′ de Luke James garantiu o triunfo do time da Grande Manchester.



A derrota do Wasps beneficiou o Bath, novo quarto colocado, que triunfou em jogo difícil contra o concorrente direto Northampton Saints. 18 x 03, com 2 tries decisivos no segundo tempo, de De Glanville e McConnochie.

Em contraste, a recuperação de Harlequins e Gloucester foi travada. O Gloucester perdeu para o fortíssimo mas já rebaixado Saracens por 36 x 20, em jogo que teve incríveis 4 tries do hooker de 25 anos Tom Woolstencroft para os Sarries.

Já o Harlequins se viu atropelado pelo pouco badalado Worcester Warriors por 29 x 14, com os Warriors correndo para todos os seus 4 tries no primeiro tempo, em verdadeira blitz que liquidou a fatura.

Por fim, o Leicester Tigers amenizou seu martírio vencendo o London Irish por apertados 13 x 07. Tom Youngs e David Williams marcaram os tries dos Tigers no primeiro tempo, que bastaram.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 11 x 20 Sale Sharks

Bristol Bears 22 x 25 Exeter Chiefs

Leicester Tigers 13 x 07 London Irish

Saracens 36 x 20 Gloucester

Worcester Warriors 29 x 14 Harlequins

Northampton Saints 03 x 18 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 16 59 Bristol Bears Bristol 16 48 Sale Sharks Salford (Manchester) 16 45 Bath Bath 16 44 Wasps Coventry 16 43 Northampton Saints Northampton 16 40 Harlequins Londres 16 32 Gloucester Gloucester 16 31 London Irish Reading / Londres 16 29 Worcester Warriors Worcester 16 27 Leicester Tigers Leicester 16 24 Saracens* Londres 16 -52

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;