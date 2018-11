ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership foi a única das grandes ligas europeias que teve rodada nesse fim de semana, desfalcada dos jogadores das seleções nacionais. E isso garantiu imprevisibilidade. Líder e vice líder, Exeter Chiefs e Saracens, venceram, mas não foi fácil.

O Exeter Chiefs foi a Bristol visitar os Bears em dérbi do Sudoeste e suou frio. Moray Low e Lawday marcaram os dois primeiros tries do jogo para os Chiefs, mas com try de Charles Piutau e penais de Callum Sheedy os Bears se puseram na frente antes do intervalo. E ampliaram a frente na volta com try de Morahan. O argentino Santi Cordero respondeu com try para os visitantes na sequência, mas ainda era preciso um último try e ele veio aos 70′, com Yeandle. A conversão, no entanto, foi perdida e Bristol ainda manteve a liderança até o tempo se esgotar e Exeter arrancar um dramático penal try da vitória. 31 x 29.



O Saracens venceu o Sale Sharks, mas não foi fácil também. 31 x 25, com o try necessário do bônus saindo apenas aos 73′ com Joel Kpoku. Robert du Preez chutou nada menos que 6 penais para Sale, mantendo as esperanças até o fim, quando um try precioso dos visitantes foi anulado.

Chiefs e Saracens abriram 11 pontos de frente sobre o então terceiro colocado Wasps, que lamentou derrota para o Northampton Saints por 36 x 17. Jogo dominante dos Saints, com 5 tries a 3. O primeiro dos donos da casa foi de gala, com belo chute cruzado de Francis para try de Kellaway, enquanto Naiyaravoro atropelou para seu try, mostrando por que foi contratado do Super Rugby.



O Gloucester, por sua vez, conseguiu grande vitória sobre o Leicester Tigers e tomou a terceira colocação dos Wasps. Cipriani novamente brilhou e os Cherry and White dominaram o jogo, vencendo por 36 x 13, com 5 tries a 1.



Bath e Harlequins também venceram e estão na briga pelo G4, ao passo que Worcester Warriors e Newcastle Falcons só lamentaram derrotas na luta contra o rebaixamento. O Bath se impôs sobre os Warriors por 28 x 13, em jogo de 3 tries a 1.



Já os Harlequins afundaram os Falcons na lanterna, vencendo em Londres por 20 x 07. Tries de Dombrandt e Francis Saili para os Quins, um em cada tempo.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Bristol Bears 29 x 31 Exeter Chiefs

Saracens 31 x 25 Sale Sharks

Northampton Saints 36 x 17 Wasps

Bath 28 x 13 Worcester Warriors

Harlequins 20 x 07 Newcastle Falcons

Gloucester 36 x 13 Leicester Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 7 34 Saracens Londres 7 34 Gloucester Gloucester 7 23 Wasps Coventry 7 19 Harlequins Londres 7 18 Bath Bath 7 17 Leicester Tigers Leicester 7 17 Northampton Saints Northampton 7 15 Worcester Warriors Worcester 7 13 Bristol Bears Bristol 7 11 Sale Sharks Salford (Manchester) 7 10 Newcastle Falcons Newcastle 7 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento