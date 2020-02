ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations não teve rodada nesse fim de semana e, com isso, as ligas nacionais europeias voltaram a ser atrações. Na Premiership inglesa, o Exeter Chiefs venceu e disparou na liderança, aproveitando derrota do Northampton Saints.

Na semana passada, o escocês Stuart Hogg viveu pesadelo em falha que resultou no try da vitória da Inglaterra sobre sua seleção. Porém, jogando pelo Exeter Chiefs, o fullback brilhou, marcando o try da vitória de seu time por 26 x 15 fora de casa sobre o Gloucester, em dérbi do sudoeste inglês.



O Exeter ainda celebrou o insucesso do vice líder Northampton Saints, que foi derrotado em casa pelo Bristol Bears por 20 x 14 de virada. O Bristol reverteu desvantagem de 11 x 00 no intervalo para sair vencedor e voltar ao 4º lugar na classificação.



O Bath foi outro que celebrou vitória como visitante, batendo o Worcester Warriors por suados 22 x 21.



O fim de semana foi mesmo dos visitantes, com o London Irish, recém promovido, conquistando preciosa vitória sobre o Harlequins em dérbi de Londres por 29 x 15, com Curtis Rona sendo destaque com 2 tries.



Já o Leicester Tigers finalmente teve uma alegria, vencendo em casa o Wasps por 18 x 09, com Bateman e Veainu marcando os tries do triunfo.



Por fim, o já rebaixado Saracens venceu o Sale Sharks por 36 x 22, mesmo sem os atletas da seleção inglesa. O jovem abertura Manu Vunipola segue sendo destaque do time.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 15 x 26 Exeter Chiefs

Harlequins 15 x 26 London Irish

Leicester Tigers 18 x 09 Wasps

Saracens 36 x 22 Sale Sharks

Worcester Warriors 21 x 22 Bath

Northampton Saints 14 x 20 Bristol Bears

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 10 34 Northampton Saints Northampton 10 30 Sale Sharks Salford (Manchester) 10 26 Bristol Bears Bristol 10 26 Gloucester Gloucester 10 25 Bath Bath 10 23 Harlequins Londres 10 22 London Irish Reading / Londres 10 22 Worcester Warriors Worcester 10 19 Wasps Coventry 10 18 Leicester Tigers Leicester 10 16 Saracens* Londres 10 -72

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;