Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o neozelandês Brian Lochore faleceu neste domingo aos 78 anos, vítima de um câncer no intestino. Terceira linha, Lochore defendeu os All Blacks em 68 vezes entre 1964 e 1971, 25 test matches, sendo 46 vezes capitão, período no qual a Nova Zelândia bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas em jogos oficiais, 17, ultrapassada por ela mesma somente em 2016. A nível nacional, no entanto, Lochore jogou pela pequena província de Wairarapa e nunca foi campeão nacional, uma vez que o rugby na época era amador.

Lochore fez sucesso ainda como treinador, conduzindo os All Blacks ao título mundial de 1987. Com tamanhos feitos, Lochore está no Hall da Fama do rugby internacional e foi consagrado “sir” e 1970.