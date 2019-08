Giro de notícias da Copa do Mundo!

Toby Faletau de fora de Gales

O terceira linha galês Toby Faletau é já um grande nome de fora da Copa do Mundo de 2019. O atleta de 28 anos teve uma fratura na clavícula durante treinamentos e não poderá ir ao Japão.

Frizell não agradou?

Outro terceira linha, Shannon Frizell, da Nova Zelândia, parece não ter agradado o técnico Steve Hansen. O atleta que teve até bom desempenho atuando contra os Springboks foi cortado da equipe para a rodada final do Rugby Championship. Hansen também deixou de fora dos All Blacks o asa Dalton Papalii, o hooker Asafo Aumua, o abertura Josh Ioane e o pilar Karl Tu’inukuafe. Enquanto isso, o segunda linha Brodie Retallick também ficou fora, mas por conta de lesão, e corre contra o tempo para se recuperar.

Irlanda corta dois

A Irlanda enfrentará nesse dia 10 a Itália em amistoso preparatório para o Mundial e dois atletas foram cortados do elenco para o jogo: o segunda linha Ultan Dillane e o 3/4s Rory Scannell.

Itália com 38 nomes

Já a Itália anunciou um elenco para a reta final de sua preparação para o Mundial com 38 nomes. A principal ausência é o centro Tommaso Castello, que ficará de fora da Copa do Mundo por lesão (perna fraturada).

As novidades no elenco de Conor O’Shea são os jovens debutantes Marco Riccioni (pilar), Engjel Makelara (hooker) e Callum Braley (scrum-half do Gloucester, nascido na Inglaterra, mas com avô italiano).

Avançados: Andrea Lovotti (Zebre), Nicola Quaglio (Benetton), Federico Zanni (Benetton), Luca Bigi (Benetton), Oliviero Fabiani (Zebre), Engjel Makelara (Benetton), Simone Ferrari (Benetton), Tiziano Pasquali (Benetton), Marco Riccioni (Benetton), Dean Budd (Benetton), Marco Lazzaroni (Benetton), Federico Ruzza (Benetton), David Sisi (Zebre), Alessandro Zanni (Benetton), Renato Giammarioli (Zebre), Giovanni Licata (Zebre), Maxime Mbandà (Zebre), Sebastian Negri (Benetton), Sergio Parisse (Toulon, França), Jake Polledri (Gloucester, Inglaterra), Braam Steyn (Benetton), Jimmy Tuivaiti (Zebre);

Linha: Callum Braley (Gloucester, Inglaterra), Guglielmo Palazzani (Zebre), Tito Tebaldi (Benetton), Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Ian McKinley (Benetton), Tommaso Benvenuti (Benetton), Michele Campagnaro (Wasps, Inglaterra), Luca Morisi (Benetton), Marco Zanon (Benetton), Mattia Bellini (Zebre), Giulio Bisegni (Zebre), Angelo Esposito (Benetton), Jayden Hayward (Benetton), Matteo Minozzi (Zebre), Edoardo Padovani (Zebre);