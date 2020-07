ARTIGO COM VÍDEO – No dia 23 de julho de 2021 finalmente poderemos celebrar os Jogos Olímpicos em Tóquio. Até o momento, apesar das incertezas com relação ao futuro da pandemia, o Comitê Olímpico Internacional mantém que o Japão receberá no próximo ano o evento. As Yaras já estão classificadas para representarem o Brasil no Rugby Sevens, ao passo que os Tupis ainda buscam classificação.

Que tal, então, reviver como foi a cerimônia de abertura do Rio 2016. Lembra dela?