Com a finalização da penúltima rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby XV de 2019, realizada neste final de semana, nos dias 27 e 28, foram conhecidos os primeiros classificados às finais da Taça Ouro e Taça Prata da elite do rugby gaúcho. Além disso, pela 2ª Divisão, já estão definidas as quatro equipes que avançaram para as semifinais da competição estadual.

1ª DIVISÃO:

Na elite do rugby gaúcho, pela Taça Ouro, o Farrapos garantiu a classificação e a liderança da chave, após derrotar o Serra Gaúcha pelo placar de 50 a 0. Com o 1º lugar garantido, a equipe de Bento Gonçalves vai levar para os seus domínios a final do Campeonato Gaúcho. No clássico porto-alegrense, o San Diego faturou a sua primeira vitória no campeonato, derrotando o rival Charrua fora de casa pelo placar de 31 a 14. Serra Gaúcha e Charrua vão brigar pela vaga restante à final na última rodada.

Pela Taça Prata, o Brummers superou o Guaíba fora de casa pelo placar de 36 a 27 e garantiu a sua presença na decisão. No outro confronto, Planalto e Universitário de Santa Maria (URSM) protagonizaram um embate bastante equilibrado, resultando em um empate de 15 a 15. Com o resultado, o URSM também conquistou a classificação à final da Taça Prata, e vai decidir o título contra o Brummers.

Resultados da 1ª Divisão do CGR XV 2019

5ª rodada – 27/04

Taça Ouro

Farrapos 50 x 0 Serra Gaúcha Rugby

Charrua 14 x 31 San Diego

Taça Prata:

Planalto 15 x 15 URSM

Guaíba 27 x 36 Brummers

Equipe Cidade Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Taça Ouro Farrapos Bento Gonçalves 25 5 5 0 0 5 0 362 21 341 Serra Gaúcha Caxias do Sul 10 5 2 0 3 1 1 145 176 -31 Charrua Porto Alegre 10 5 2 0 3 1 1 100 122 -22 San Diego Porto Alegre 5 5 1 0 4 1 0 58 346 -288 Taça Prata Brummers Novo Hamburgo 19 5 4 0 1 3 0 163 133 30 Universitário Santa Maria 17 5 3 1 1 2 1 137 76 61 Planalto Passo Fundo 12 5 2 1 2 1 1 127 97 30 Guaíba Guaíba 2 5 0 0 5 1 1 65 186 -121

2ª DIVISÃO:

A 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby conheceu no domingo, dia 28, os quatro times classificados às semifinais da competição. O União Rugby Tauras e Carancho (URTC), Centauros, Antiqua/UFPEL e Guasca conquistaram a classificação de forma antecipada, uma vez que o Pampas, lanterna do campeonato, não possui mais chances de ultrapassar as demais equipes na tabela de classificação. Na penúltima rodada, o URTC venceu o Guasca pelo placar de 20 a 17, já o Antiqua/UFPEL superou o Pampas por 59 a 22, resultado que eliminou a equipe de Esteio da competição. O Centauros folgou na rodada.

Resultados da 2ª Divisão do CGR XV 2019

5ª rodada – 28/04

Guasca 17 x 20 URTC

Antiqua/UFPEL 59 x 22 Pampas

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP URTC Marau/Sertão 13 3 3 0 0 1 0 89 47 42 Centauros Estrela 11 3 2 0 1 2 1 168 36 132 Antíqua

Pelotas 9 3 2 0 1 1 0 97 96 1 Guasca

Porto Alegre 7 3 1 0 2 1 2 86 39 47 Pampas São Leopoldo 1 4 0 0 4 1 0 44 266 -222

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais