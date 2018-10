A 3ª etapa da Copa RS de Rugby de 2018 definiu, na tarde deste domingo, dia 21, em Dois Irmãos, o campeão da competição estadual. De forma invicta, o Farrapos finalizou a etapa em 1º lugar e ficou com o título da Copa RS. O Brummers, que foi derrotado no último jogo da etapa para os bento-gonçalvenses, em final valendo o título, terminou na vice-liderança da classificação geral.

Farrapos, Serra Gaúcha e Brummers chegaram à última etapa com chances de título, enquanto que Guaíba e Universitário, o qual não teve seus jogos validados pela etapa, corriam por fora da disputa pela taça. Farrapos e Brummers venceram todos os seus confrontos válidos pela 3ª etapa até a última rodada, quando as duas equipes se enfrentaram em campo valendo o título da competição.

Na “final” da Copa RS, o Brummers, mandante da etapa, começou melhor, abrindo o placar com penal. Logo depois, em mais uma oportunidade, a equipe da casa ampliou a vantagem com penal, 6 a 0. O Farrapos reagiu e, com try convertido e um penal, a equipe bento-gonçalvense conseguiu virar o placar, decretando a vitória por 10 a 6, a qual deu o título da competição à equipe Alviverde.

3ª Etapa da Copa RS:

Farrapos 24 x 10 URSM – amistoso

Serra Gaúcha 17 x 3 Guaíba

Brummers 7 x 12 URSM – amistoso

Farrapos 14 x 10 Serra Gaúcha

Brummers 24 x 7 Guaíba

Guaíba 0 x 33 Farrapos

Brummers 15 x 0 Serra Gaúcha

URSM 0 x 35 Guaíba – amistoso

Farrapos 10 x 6 Brummers

Classificação Final:

1º Farrapos

2º Brummers

3º Serra Gaúcha

4º Guaíba

5º URSM