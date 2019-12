ARTIGO COM VÍDEO – As equipes gaúchas protagonizaram grandes atuações e conquistaram bons resultados na 4ª edição do Seven Rugby Rivera, realizada no último sábado, dia 30, no Estádio Atílio Paiva Olivera, em Rivera, no Uruguai. A equipe do Farrapos, de Bento Gonçalves, conquistou o seu bicampeonato da competição. No Feminino, o Antiqua/UFPEL, de Pelotas, alcançou o 1º lugar e levantou a taça do torneio. Já o União Rugby Tauras e Carancho, de Marau/Sertão, ficou com o título da Taça Prata no masculino.



O Rio Grande do Sul esteve representado por cinco equipes no torneio: Farrapos, San Diego, Guasca, Antiqua/UFPEL e URTC. No masculino, o Farrapos foi o único a conquistar a classificação para a Taça Ouro. A equipe alviverde derrotou na semifinal o Tortugas, da Argentina, por 26 a 5 e, na final, superou o time da casa, o Arlequines, de virada por 19 a 7, conquistando o título da competição pelo segundo ano consecutivo.

Na Taça Prata, o URTC derrotou o Jubilar, do Uruguai, na semifinal pelo placar de 17 a 7. Na decisão valendo o título da taça, a equipe gaúcha venceu o Velho Oeste, de Chapecó-SC, por 19 a 10, levando para casa a conquista. Na Taça Bronze, o San Diego venceu o Guasca na semifinal por 40 a 10, mas, na final, a equipe porto-alegrense foi superada pelo San Javier, do Uruguai, por 15 a 5.

No Feminino, em disputa acirrada pelo título, o Antiqua/UFPEL levou a melhor sobre as demais equipes e ficou com o título da competição. As pelotenses somaram 10 pontos, conquistando duas vitórias e um empate em três jogos. O MVCC, do Uruguai ficou em segundo lugar, enquanto que o Velho Oeste-SC terminou na terceira posição. O San Diego não alcançou o pódio, ficando com o quarto lugar do torneio feminino.