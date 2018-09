Somente um clube está invicto no Brasil em competições nacionais: o Farrapos. O clube de Bento Gonçalves foi o único a vencer seus dois jogos nas quartas de final do Super 16, eliminando seu rival regional Charrua. 62 x 17 no segundo jogo na Montanha, para não deixar dúvidas de sua superioridade.

O primeiro tempo foi de resistência do Charrua. Angelo fez o primeiro try do Farrapos logo no começo, mas os alviverdes pararam na defesa porto-alegrense e coube a Facundo mexer no placar na base dos penais, com 3 certeiros. Leo Rosa reduziu com penal para os Índios, mas antes da pausa Gobatto cravou o segundo try dos anfitriões, levando o embate ao intervalo em 19 x 03.

No segundo tempo foi domínio completo do Farrapos. Civardi esteve implacável e correu para 2 tries (1 lindo após chute de Murilo) que já iam selando a classificação. Duda fez o quinto try do time da casa e somente já com o placar elástico o Charrua conseguiu seu primeiro try, com o pilarzão Bruno Pedroso.

O Alviverde seguiu dominando as ações por completo e cruzou o in-goal mais 4 vezes, com Angelo, Civardi, Facundo e Felipe Lovato. Gabriel Bolzan reduziu antes do fim com o segundo try do Charrua. Placar final, 62 x 17 indiscutíveis.

O Farrapos terá o mando de jogo na semifinal diante do Jacareí, reeditando a final do ano passado.

62 17

Farrapos 62 x 17 Charrua (jogo de ida: Farrapos 96 x 30)

Árbitro: Giancarlo Bistrot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Farrapos

Tries: Civardi (3), Angelo (2), Gobatto, Duda, Facundo e Lovato

Conversões: Facundo (4)

Penais: Facundo (3)

Charrua

Tries: Bruno Pedroso e Bolzan

Conversões: Leo Rosa (2)

Penais: Leo Rosa (1)