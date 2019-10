O Super 13 – o Campeonato Brasileiro – já conheceu seus semifinalistas! O São José, dono da melhor campanha até aqui, atropelou o Serra Gaúcha e se prepara para receber no dia 2 ou dia 9 (a confirmar) o Pasteur, em clássico paulista, após o Pasteur ser o único visitante vitorioso nas quartas, ao vencer o Curitiba. Já no outro jogo, a Poli, que eliminou o Desterro, receberá no dia 9 o Farrapos, que bateu o Jacareí, no jogo mais apertado das quartas. A Poli terá o mando por conta do critério do regulamento: a média de pontos da 1ª fase da competição somada com o número de pontos obtidos no jogo das quartas de final.

Farrapos venceu batalha na Montanha

Farrapos e Jacareí produziram em Bento Gonçalves o grande jogo das quartas de final do Super 13. Os paulistas começaram na frente, com Leo Ilha convertendo os dois primeiros penais que o time do Vale obteve. Os gaúchos responderam com try não convertido de Teco, levando o embate ao intervalo em dramáticos 6 x 5.

O segundo tempo largou com Matheus Cunha cravando o try dos Jacarés, que abria 13 x 05 de frente, mas Facundo respondeu com precioso try gaúcho que devolvia os anfitriões ao páreo. A batalha foi sofrida, metro a metro, até o fim. Facundo virou o placar com penal perto do fim, mas Leo deu o troco em chute que parecia dar a vitória épica ao Jacareí. No entanto, no apagar das luzes, Teco marcou o try da festa gaúcha: 20 x 16, fim de papo, classificando o atual vice campeão nacional a mais uma semifinal.

Poli vence Desterro

A Poli não teve maiores problemas para derrotar na USP o Desterro, que até fez um forte início de jogo, liderando o placar brevemente, mas não conseguiu segurar o atual campeão a partir da reta final da primeira etapa.

Arun marcou o primeiro try catarinense, mas Bengaló, na força dos forwards amarelos, e o veloz Ivan logo trataram de virar o marcador com 2 tries para os politécnicos. Ige descontou com o segundo try catarinense, mas Pompeo, Ariel e Portuga abriram a frente com 3 tries ainda na primeira etapa para os anfitriões. O Desterro ainda fez um bom início de segundo tempo, com Ige cravando mais um try e com a defesa rubroverde resistindo, mas no fim a superioridade física dos amarelos se fez valer, com Robert correndo para try que impediu a reação dos visitantes. Isma ainda cruzou o in-goal para o Desterro no fim, mas Ivan correu para o último try da Poli, fechando o jogo em 45 x 24.

Galo voou baixo para cima do Touro

Em Curitiba, o segundo colocado do Grupo B foi superado pelo terceiro colocado do Grupo A, com o Pasteur se impondo com contundência sobre o Curitiba por 38 x 07, em resultado que fez dos Galos os únicos visitantes vitoriosos nas quartas.

O Pasteur, atual campeão paulista, se impôs do início ao fim sobre o campeão paranaense, mostrando a qualidade de um elenco que mescla Tupis e Curumins. Adrio cravou o primeiro try da tarde para os visitantes, que logo ampliaram o marcando com dois penais seguidos chutados por Raj, com o Pasteur arrancando penais no contato físico, onde antes o Curitiba tinha vantagem. Os Touros perderam sua fortaleza e viram os paulistas voarem, com Mario marcando o try do 18 x 00 que fechava o primeiro tempo.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo a favor do Pasteur, com Kauã cruzando o in-goal para esfriar as chances de reação paranaense. Raj guardou mais um penal e na sequência o Curitiba ainda conseguiu um try de honra com Aurélio, mas Ronaldo e Orion liquidaram a fatura com os últimos tries paulistas.

São José se impôs no Vale

O São José teve o trabalho mais tranquilo nas quartas, aplicando 78 x 10 para cima do debutante Serra Gaúcha. Foi domínio do início ao fim para os valeparaibanos. O centro Felipe Sancery (2 vezes), o segunda linha Pirulito (também duas vezes), o 3/4s Patrick e o abertura Tanque marcaram os tries do São José no primeiro tempo, abrindo 40 x 03, ao passo que Pancho (2 vezes), Patrick de novo, o ponta Rivaldo, o pilar Piero Pozzi e o 3/4s Rambo marcaram os tries joseenses na segunda etapa. Rangel fez o try de honra do clube de Caxias do Sul, que saiu de sua estreia na elite nacional com saldo positivo, por acabar entre os 8 melhores do país.

Quartas de final

78 10

Dia 26/10/2019 às 15h00 – São José (SP) 78 x 10 Serra Gaúcha (RS)

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

20 16

Dia 26/10/2019 às 15h00 – Farrapos (RS) 20 x 16 Jacareí (SP)

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

07 38

Dia 26/10/2019 às 15h00 – Curitiba (PR) 07 x 38 Pasteur (SP)

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

45 24

Dia 26/10/2019 às 15h30 – Poli (SP) 45 x 24 Desterro (SC)

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Semifinais

Poli x Farrapos

São José x Pasteur