Sábado, o Estadio Atilio Paiva Olivera, palco da Copa América de futebol de 1995, em Rivera, no Uruguai, recebeu o Seven Binacional Brasil-Uruguai. A cidade que fica na fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul recebeu 6 clubes brasileiros e 5 clubes uruguaios e 1 argentinos para as disputas, organizadas pelos Arlequines, clube local que já jogou no passado o Campeonato Gaúcho.

E os brasileiros foram muito bem, com Farrapos (campeão gaúcho de 2018) e Chapecó (campeão do Seven Binacional em 2017) terminando a fase de grupos invictos e avançando às semifinais de ouro. Os dois clubes se cruzaram e os gaúchos venceram os catarinenses por 19 x 05.

Na grande final, o clube de Bento Gonçalves encarou os argentinos convidados do Tortugas e conquistaram o título internacional. 29 x 05 sem sustos para o Farrapos!

O Guasca, de Porto Alegre, também saiu com título, vencendo a Copa Bronze contra os também gaúchos do Centauros.

14h00 – Arlequines 22 x 00 Bufalos

14h20 – Chapecó 45 x 00 Centauros

14h40 – San Javier 00 x 38 Farrapos

15h00 – Antiqua 33 x 10 Guasca

15h20 – Brummers 41 x 05 Bufalos

15h40 – Vaimaca 07 x 19 Centauros

16h00 – Farrapos 64 x 00 Artigas

16h20 – Tortugas 20 x 05 Guasca

16h40 – Arlequines 24 x 00 Brummers

17h00 – Chapecó 19 x 07 Vaimaca

17h20 – San Javier 15 x 00 Artigas

17h40 – Antiqua 00 x 29 Tortugas

Grupo A: 1 Arlequines (Uruguai), 2 Brummers (RS, Brasil), 3 Bufalos Bella Unión (Uruguai)

Grupo B: 1 Chapecó (SC, Brasil), 2 Centauros (RS, Brasil), 3 Vaimaca (Uruguai)

Grupo C: 1 Farrapos (RS, Brasil), 2 San Javier (Uruguai), 3 Artigas (Uruguai)

Grupo D: 1 Tortugas (Argentina), 2 Antiqua (RS, Brasil), 3 Guasca (RS, Brasil)

18h40 – Semifinal Bronze – 3º A x 3º D – Guasca 41 x 07 Bufalos

19h00 – Semifinal Bronze – 3º B x 3º C – Centauros 32 x 00 Artigas

19h20 – Semifinal Prata – 2º A x 2º D – Antiqua 29 x 07 Brummers

19h40 – Semifinal Prata – 2º B x 2º C – San Javier 12 x 07 Vaimaca

20h00 – Semifinal Ouro – 1º A x 1º D – Tortugas 38 x 00 Arlequines

20h20 – Semifinal Ouro – 1º B x 1º C – Farrapos 19 x 05 Chapecó

20h40 – Final Bronze – Guasca 15 x 14 Centauros

21h00 – Final Prata – San Javier 19 x 00 Antiqua

21h40 – Final Ouro – Farrapos 29 x 05 Tortugas