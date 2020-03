A Federação Catarinense de Rugby informou as datas para seu calendário 2020 e abriu inscrições para seus torneios.

A temporada catarinense começará nesse sábado, dia 14, com o Torneio Aberto de 10-a-side, que já havia sido sucesso no ano passado. O torneio terá em breve sua tabela de jogos revelada e será na UFSC Tapera, em Florianópolis.

O Campeonato Catarinense de Rugby XV terá provavelmente 4 times (Desterro, Joaca, SJB e Itajaí), mas aguarda confirmação dos participantes e espera por outros interessados. A competição está marcada para começar no dia 18 de abril e deverá ir até setembro, com a final marcada para o dia 19 em São João Batista. Assim que todos os participantes forem confirmados, a tabela de jogos será finalizada. As datas das rodadas, a princípio, são as seguintes:

18/04

16/05

27/06

25/07

29/08

05/09

19/09

Já o Catarinense de Sevens Masculino contará com duas etapas no segundo semestre:

10 de outubro;

21 de novembro;

O Catarinense de Sevens Feminino e Juvenil (M19 e M16), por sua vez, terá também duas etapas conjuntas:

23/05;

11/07;

CLIQUE AQUI PARA BAIXO O INFORMATIVO DO CALENDÁRIO COMPETIÇÕES 2020 DA FECARU, COM INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕE