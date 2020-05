Buscando atualizar a visualização das informações do Rugby Baiano, a FRB (Federação de Rugby da Bahia) coloca no ar seu mais novo website: https://frbrugby.wixsite.com/bahia

Desenvolvido em uma plataforma mais atual e com mais recursos, o novo site da Federação da Bahia veio para aproximar mais os seus atletas, treinadores, gestores, árbitros, apoiadores e fãs do esporte.

“O site anterior já tinha causado uma ótima impressão na comunidade do rugby, pois retratava tudo o que a respectiva gestão queria transmitir aos seus principais atores. Felizmente ou infelizmente, quando fomos atualizar o site anterior com a nova identidade visual criada pela Nacione Branding, tivemos sérios problemas no layout e na plataforma que adotávamos, o que fez com que acelerássemos a migração para uma nova plataforma e por consequência um novo site.” relata o atual presidente da FRB, Diego Hamilton Reis.

No novo site é possível:

- Continua depois da publicidade -

– Visualizar onde se jogar Rugby na Bahia com informações sobre a localização e os contatos de todos os clubes baianos;

– Saber sobre a história da Federação, que foi fundada em 2009;

– Ver fotos em alta resolução de jogos na Bahia;

– Ver vídeos promocionais do rugby baiano;

– Ficar por dentro das últimas notícias;

– Verificar o Calendário de Competições;

– Ter acesso à todos os Regulamentos da FRB, Códigos Disciplinares, Formulários de Cadastros de atletas e Check-list para organizadores de eventos (partidas de XV, Torneios de Sevens e Torneios de Beach Rugby);

– Ter acesso direto aos links dos cursos obrigatórios na Bahia: Rugby Ready, Laws e Concussion;

– Acessar a área de GOVERNANÇA da Federação da Bahia, que inclui: listagem dos membros da atual Gestão e do TJD, a Estratégia que está sendo adotada para esse novo ciclo, todos os documentos oficiais e obrigatórios (Estatutos, Atas Eleitorais, Atas de Assembleias, Relatórios anuais e Balanços Financeiros/Contábeis), todas as decisões tomadas pelo Conselho de Administração e o acesso ao site anterior para eventuais consultas;

– Saber o que são e quais são as Escolas Técnicas que fomentam e otimizam o rugby baiano e cuidam das principais áreas do nosso esporte (Arbitragem, Coaching e Desenvolvimento);

– Link direto para a TV Bahia Rugby (Canal do Youtube da Federação com playlists que disponibilizam quase todos os jogos de Rugby na Bahia de 2013 até hoje, totalizando mais de 200 vídeos);

– Entrar em contato com a Federação, através de email, telefone e redes sociais.

Na versão para celular é possível falar diretamente com o Presidente da Federação por Whatsapp, numa espécie de “Fale com o Presidente”.

“O novo site veio para ficar mais próximo dos nossos principais atores, com acesso direto às nossas redes sociais, mas principalmente para prosseguir com o que já vinha sendo feito pela gestão anterior, com foco na Transparência de informações e documentos, levando a Bahia para uma esfera mais organizada em sua gestão ao mesmo tempo que sobrevive à falta de recursos e ao voluntariado dos seus clubes e gestores”, completa Diego Hamilton Reis, que ainda revela novidades para os próximos anos:

“Estamos trabalhando para no futuro próximo termos um aplicativo para Android e IOS integrado ao site, que concentrará todas as funcionalidades da Federação, incluindo área para atletas, treinadores, managers e árbitros, lançamentos online de súmulas, loja virtual, acesso a conteúdo exclusivo, etc… tudo vai depender do engajamento das pessoas e de projetos serem aprovados.”

Acesso ao site: https://frbrugby.wixsite.com/bahia