Comunicado oficial da Federação de Rugby da Bahia:

____

Em busca do maior entendimento do rugby baiano e como chegar ao desenvolvimento pleno do esporte, a FRB (Federação de Rugby da Bahia) está promovendo uma Pesquisa de Opinião (ver link abaixo) em parceria com a Nacione Branding.

A pesquisa está orientada para os “atores do rugby baiano” nas suas mais diversas funções, abrindo o espaço para todos os atletas, diretores, treinadores, árbitros, torcedores e colaboradores que contribuem com o desenvolvimento do esporte do nosso estado para fazer uma reflexão e nos ajudar a reunir mais informações sobre as principais necessidades e objetivos para os próximos anos.

Precisamos de sua colaboração para incrementar o nosso projeto, obtendo informações que mostram a realidade dos clubes baianos no dia a dia. Esta pesquisa é anônima e você poderá ficar à vontade em compartilhar as informações que achar necessário para nos ajudar a transformar o projeto e a visão de futuro da Federação.