Diego Hamilton Reis é o novo presidente do Conselho de Administração da Federação de Rugby da Bahia, eleito em Assembleia que teve lugar no passado dia 15 de janeiro, que será acompanhado na vice presidência por Gabriel Pereira Couto, e que terá como tesoureiro Nilo Pabulo Maia Braga de Souza.

Diego foi o vice-presidente do Conselho que agora terminou o seu mandato, e Nilo foi o Tesoureiro desse mesmo CA, enquanto Gabriel exerceu a função de presidente da mesa da Assembleia Geral nos últimos anos.

A Assembleia Eleitoral elegeu ainda o Conselho Fiscal da Federação, mantendo os seus cargos Gilmar Cerqueira Pereira (presidente), Daniel Sá dos Santos (secretário) e Auriélia Mendes Pereira (relatora).

Com a eleição do dia 15 e a posse dos novos orgãos que aconteceu de imediato após as eleições, são automaticamente destituídos das suas funções os membros da Diretoria que cessou funções – novos membros serão nomeados pelo novo CA – os membros da Mesa da AG – novos membros serão eleitos na próxima AG – e os membros do Conselho de Disciplina.

Dos orgãos anteriores apenas os membros do Tribunal de Justiça Desportiva se mantém em funções.

Fonte: FRB