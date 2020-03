Comunicado da Federação Gaúcha de Rugby:

___

Prezados,

É irrefutável a mobilização (inter)nacional para enfrentar o avanço do COVID-19 (Corona Vírus).

Diversos municípios já decretaram medidas que visam frear a transmissão do vírus, bem como o nosso governo estadual e federal. Aulas suspensas em escolas e universidades, empresas incentivando o trabalho remoto, cancelamento de eventos com grandes aglomerados, dentre outras tantas medidas, além das profiláticas de costume, como a higienização das mãos, uso de álcool gel, evitar levar mãos ao rosto, etc.

Nesse momento, qualquer ação – por menor que seja – auxilia no processo de contenção. Este artigo (em inglês, mas rico graficamente), demonstra que uma das medidas de maior eficácia é o “distanciamento social”. Ou seja, quanto maior o número de pessoas em casa, sem contato com os demais, mais demorada é a propagação da doença, o que achata a curva de contaminação e não sobrecarrega o sistema de saúde.

Portanto, seria irresponsabilidade da Federação manter as atividades normais, ao passo que os prejuízos são ínfimos perto de outros setores, e um risco desnecessário aos atletas, árbitros, comissões, dirigentes, torcedores, familiares e – obviamente – público em geral.

Dito isso, informo:

1 – Todos os campeonatos e atividades realizadas pela FGR estão suspensos por tempo indeterminado;

2 – A entidade seguirá monitorando as notícias, as decisões governamentais e as definições dos campeonatos de âmbito nacional, fazendo oportunamente uma nova avaliação sobre a retomada dos eventos estaduais, bem como as adaptações que por ventura sejam necessárias realizar;

3 – A FGR recomenda aos clubes e demais entidades fomentadoras do esporte no Estado que avaliem com a devida atenção a possibilidade de paralisação de suas atividades durante o período, reforçem a orientação de medidas profiláticas ao seu pessoal, e também as medidas necessárias a serem tomadas em caso de suspeita de infecção.

Atenciosamente,

Filipe Menezes

Diretor-presidente

Federação Gaúcha de Rugby