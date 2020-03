Comunicado da Federação Paranaense de Rugby:

Durante o último sábado, representantes dos clubes paranaenses se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária na cidade de Guarapuava e decidiram pela prorrogação do mandato da atual direção da FPRu até março de 2021.

Foram ainda apresentadas e aprovadas as contas do último período bem como definido o adiamento do início das competições devido ao surto do COVID-19 e debatidas demais questões de interesse dos associados .